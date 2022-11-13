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人妻外遇行為越來越大膽 不料鄰居小孩這句話讓一切穿幫了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本人妻外遇本以為能夠隱瞞，卻意外遭到某個鄰居孩童戳破。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本人妻外遇本以為能夠隱瞞，卻意外遭到某個鄰居孩童戳破。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

出軌外遇的人，或許會抱持著僥倖的心態，期盼背叛伴侶的行為不會曝光，然而經常還是人算不如天算，最後依舊引發糾紛。近來日本媒體，就有這麼一則感情案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名「柚香」的29歲女性，4年前和一位同齡男子結婚搬到新家，處理完繁瑣的搬家事務後，他們假日到附近的一間居酒屋吃飯，認識了也住在臨近的西城一家人。

由於年齡相近，柚香夫妻和西城夫妻聊得很來。柚香因為從事翻譯相關的工作，長時間都待在家裡，而西城丈夫也主要都是在家工作，因此空閒就會來探訪她。結果就在一次次的交流下，兩人逐漸發展出了外遇的關係。

兩人一開始外遇時還小心翼翼，深怕被周圍發現。不過隨著時間的進展，雙方也變得越來越大膽。有次柚香正和西城幽會時，丈夫卻突然返家。不過因為丈夫只是一時來拿東西的，沒多久又出門了，才讓躲藏中的西城沒被發現。

某一天，柚香一家和西城一家相約去居酒屋聚餐。席間恰巧還有一位和柚香家住在同一棟公寓，某戶人家的小男孩。小男孩看到西城丈夫，就表示他認得這個人，並且說出「這個人很常來她（柚香）的家裡喔」，無意間抖露出了兩人外遇的事實。

不倫事件曝光後，柚香家就和西城一家斷絕了往來關係。而因為外遇的事情在公開場合曝光，導致左鄰右舍都知道了，柚香也沒辦法繼續再待下去。最後只得和老公離婚，成為單身狀態回到老家躲避。

日本 出軌 結婚 外遇

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