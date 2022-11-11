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父母為面子逼辦「千人婚宴」 新人兼職還債崩潰：婚後哭多於笑

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一對新人在長輩的逼迫下，貸款辦了一場奢華婚禮，婚後為了還債只好兼職賺外快，覺得相當後悔。示意圖／ingimage
馬來西亞一對新人在長輩的逼迫下，貸款辦了一場奢華婚禮，婚後為了還債只好兼職賺外快，覺得相當後悔。示意圖／ingimage

婚宴要請多少桌才算有面子、不失禮？為了一圓父母要的鋪張婚宴心願，一名女子只好貸款辦理盛大婚禮，結果和先生兩人在下班後還得兼差賺外快，婚後半年來仍過著還債生活，悲嘆日子「哭多於笑」。故事曝光，網友留言給予同情，批評家長太自私了。

根據《星洲網》報導，住在馬來西亞八打靈再也市的一名女子在推特上發文寫道，自己剛新婚6個月，但婚後的日子讓她「哭多過於笑」，原因是為了辦理婚宴借貸，和先生兩人為了還債只好兼差，每天都累得要死，完全感受不到新婚的快樂。

據報導，女子表示自己是政府單位的約聘人員，先生也只是做書記的，兩人原意只想辦個大約100人的小型婚禮，但父母不同意，因為要請的親戚朋友非常多，將近1000千人，若遺漏邀請的會很失禮，並建議他們可以貸款。因父母執意要在酒店辦千人婚宴，最後是以先生的名義借貸了4萬令吉（約新台幣27萬元）。

女子表示，婚禮圓滿舉行，親戚朋友都稱讚婚禮很有排場，父母相當開心，但這卻是他們痛苦的開始。為了還債，先生下班後兼職做送餐員，自己則是兼職做網拍，以前先生下班回家都很開心，現在是回到家就直接累倒睡覺，先生坦言很後悔貸款辦婚禮，如果沒有這筆債務，夫妻倆現在可以過著安逸的日子。

故事曝光，網友紛紛表示同情，批評女方的父母只顧面子，完全沒考慮到孩子的經濟能力，給予原PO鼓勵，希望他們夫妻能早日解脫還債人生。

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