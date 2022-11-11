夫妻買房談好價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」狂阻 4年後結局超慘

一名女網友和老公4年前看中了一間公婆家附近電梯大樓的某一戶，已經進入一戶960萬的談價階段，結果婆婆突然說夢到「房子鋼筋穿喉」也直呼「房價會跌」，吵著她們不要買，結果女網友生小孩後婆婆行徑誇張，不照顧她外還把小孩照顧到起熱疹，還控她逼人顧小孩，女網友受不了，直接訂了一戶1220萬的預售屋，整整多花了300萬。

一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文說道，4年前和老公討論要買公婆家附近一處電梯大樓的一戶，已經進入談價階段，當時960萬一戶，但婆婆聽到後表示她做夢夢到「房子鋼筋穿喉」，吵著要她們不要買房，老公也就聽話了，原po表示「我們是自己付款，不伸手借或拿錢」。

接著女網友懷孕後孕吐太嚴重，但都是公公在關心，婆婆煮的飯聞到就會狂吐吃不了，還被婆婆還嫌「煮什麼都不吃」，甚至還煮了滑胎或是辣的食物給她吃，讓她幾乎除了白飯沒別的東西可以吃，原po有念頭想搬回娘家住，但老公和公公卻不願意。

生了小孩後才是崩潰的開始，婆婆只是幫她顧一個下午，室內30度只吹電風扇，孩子就起熱疹，婆婆還認為「醫生不專業」，後來原po育嬰假結束後，公婆一直要她回去上班賺錢，並且說會幫忙顧孩子，但到最後，婆婆竟反過來指控她「強迫要她顧孩子」，讓她感到相當委屈，也真的受不了了。

原po直接又開始看房子，直接訂下一間1200萬還在蓋的預售屋，因為這四年時間，婆婆一直威脅「房價會跌」，經過四年過去，只能選在離公婆家20分鐘，還要跨好幾區的地方生根，而且還要多花300萬元，「頭期款有了，但每個月多承擔的經濟壓力，只能自己扛」。

原po也表示，公婆後來還不讓她抱孩子，這些事情已經踩到她的底線，她也表示在家從來沒有頂撞回嘴過公婆，一律都是讓老公去溝通，現在不知道要在家當作沒有公婆在，還是要借錢或是解定存直接搬出去。

對此，網友也紛紛留言，「定存換自由，先生當他死了」、「解定存換自由，老公也可以不要了」、「雖然公婆很討厭，但真心認為，問題點是在先生身上呢」、「好慘，月子仇，這種事我也跟你一樣，我會記一輩子」、「建議妳搬出去！禮貌的往來即可」、「自由無價，這種吃相難看的公婆就不用管了」。