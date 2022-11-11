快訊

聯合報現場直擊COP27／我碳市場發展慢 彭啟明：台恐淪氣候殖民地

美股暴漲激勵台股早盤漲逾500點 台積電開盤勁揚34元

111年11月11日「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

夫妻買房談好價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」狂阻 4年後結局超慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友原先要買960萬的房子，結果被婆婆阻止，期間一連串的事件讓她身心俱疲，4年後還是買了1220萬的預售屋，多花了300萬元。 圖／ingimage
一名女網友原先要買960萬的房子，結果被婆婆阻止，期間一連串的事件讓她身心俱疲，4年後還是買了1220萬的預售屋，多花了300萬元。 圖／ingimage

一名女網友和老公4年前看中了一間公婆家附近電梯大樓的某一戶，已經進入一戶960萬的談價階段，結果婆婆突然說夢到「房子鋼筋穿喉」也直呼「房價會跌」，吵著她們不要買，結果女網友生小孩後婆婆行徑誇張，不照顧她外還把小孩照顧到起熱疹，還控她逼人顧小孩，女網友受不了，直接訂了一戶1220萬的預售屋，整整多花了300萬。

一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文說道，4年前和老公討論要買公婆家附近一處電梯大樓的一戶，已經進入談價階段，當時960萬一戶，但婆婆聽到後表示她做夢夢到「房子鋼筋穿喉」，吵著要她們不要買房，老公也就聽話了，原po表示「我們是自己付款，不伸手借或拿錢」。

接著女網友懷孕後孕吐太嚴重，但都是公公在關心，婆婆煮的飯聞到就會狂吐吃不了，還被婆婆還嫌「煮什麼都不吃」，甚至還煮了滑胎或是辣的食物給她吃，讓她幾乎除了白飯沒別的東西可以吃，原po有念頭想搬回娘家住，但老公和公公卻不願意。

生了小孩後才是崩潰的開始，婆婆只是幫她顧一個下午，室內30度只吹電風扇，孩子就起熱疹，婆婆還認為「醫生不專業」，後來原po育嬰假結束後，公婆一直要她回去上班賺錢，並且說會幫忙顧孩子，但到最後，婆婆竟反過來指控她「強迫要她顧孩子」，讓她感到相當委屈，也真的受不了了。

原po直接又開始看房子，直接訂下一間1200萬還在蓋的預售屋，因為這四年時間，婆婆一直威脅「房價會跌」，經過四年過去，只能選在離公婆家20分鐘，還要跨好幾區的地方生根，而且還要多花300萬元，「頭期款有了，但每個月多承擔的經濟壓力，只能自己扛」。

原po也表示，公婆後來還不讓她抱孩子，這些事情已經踩到她的底線，她也表示在家從來沒有頂撞回嘴過公婆，一律都是讓老公去溝通，現在不知道要在家當作沒有公婆在，還是要借錢或是解定存直接搬出去。

對此，網友也紛紛留言，「定存換自由，先生當他死了」、「解定存換自由，老公也可以不要了」、「雖然公婆很討厭，但真心認為，問題點是在先生身上呢」、「好慘，月子仇，這種事我也跟你一樣，我會記一輩子」、「建議妳搬出去！禮貌的往來即可」、「自由無價，這種吃相難看的公婆就不用管了」。

婆媳紛爭 房價

延伸閱讀

人妻怨為何要叫公婆「爸媽」？ 眾人酸：稱呼很難嗎

跟單親媽交往被索每月1萬 他求助「該給嗎？」眾人答案一致

婚後該搬去婆家嗎？網友揭秘5大公婆同住困擾

人妻泣訴30多歲老公是媽寶「連水餃都不會煮」 遭網友冷回4字

相關新聞

【照護心情】劉愛玲／阿美姨教會我的事

近一年的居服工作中，不諳台語的我與案主僅能用國語溝通，督察亦會事先向案家告知說明。

【記憶藏寶圖】九里安西王／那兩年，當助教時的往事

通常系上會優先留用成績好的畢業生當助教，我的大學成績並不突出，卻因緣際會當了兩年助教，有說不完的故事，也是一生的轉捩點。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

夫妻買房談好價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」狂阻 4年後結局超慘

一名女網友和老公4年前看中了一間公婆家附近電梯大樓的某一戶，已經進入一戶960萬的談價階段，結果婆婆突然說夢到「房子鋼筋穿喉」也直呼「房價會跌」，吵著她們不要買，結果女網友生小孩後婆婆行徑誇張，不照顧她外還把小孩照顧到起熱疹，還控她逼人顧小孩，女網友受不了，直接訂了一戶1220萬的預售屋，整整多花了300萬。

金玉涼言

幼兒園前，父母往裡望；養老院前，父母往外探。

【生活見聞】王新偉／「吉屋」出租

走在公園裡，從天而降的不是「黃金雨」，竟是一個輕盈如緙絲的小物，撿起細看，原來是只鳥巢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。