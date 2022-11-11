嫌老婆產後身材走樣 男外遇歡場女卻換來一身性病
混亂的性生活除了會造成感情糾紛之外，更可能會因為性伴侶不固定的關係，結果染上不好的疾病，害到自己也連累家人。近來日本媒體，就有這麼一則相關的案例。
根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名「亮太」的39歲男性，過去曾經和一位當小模的女性結婚。然而妻子在懷孕生子之後，情緒變得相當不穩定，使得夫妻兩人經常吵架，加上嫌棄妻子身材走樣，讓他漸漸不願意待在家中，於是在外租了個小套房自己住。
就在獨居期間，亮太和一位做風俗的22歲女性出軌，後來還讓這位女性來到他的小套房一起住，形成同居的關係。然而這位風俗女某次卻被客人感染了梅毒，結果梅毒就這樣傳給了亮太，然後亮太又傳給了自己原先的老婆。且當時亮太老婆懷了第二胎，因此梅毒也會對這位孩子造成影響。
不滿的亮太，此時和外遇女性發生激烈爭執，導致事件曝光。後來對方還向亮太的職場告狀，揭露他的私生活，使得亮太在公司遭到孤立，最後只能辭職。原先的妻子則雖然沒有徹底離婚，但也正式走向分居關係。一場外遇的結果，讓亮太丟失了家庭與工作，得到的卻只有性病，令人不勝唏噓。
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