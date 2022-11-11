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111年11月11日「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

11月11日雙胞胎日超萌寶寶逗趣吸睛！家有雙胞胎買1送1優惠多

聯合新聞網／ BabyHome
雙胞胎日活動中可見三胞胎、雙胞胎孩子們的可愛身影，現場歡笑聲不斷。
雙胞胎日活動中可見三胞胎、雙胞胎孩子們的可愛身影，現場歡笑聲不斷。

【文：武美齡、攝影／胡惠恬】

11月11日別只記得搶購物，這天也是台灣的雙胞胎日，台北市雙胞胎協會提前舉辦慶祝活動，現場吸引雙胞胎萌娃、雙胞胎阿嬤一起同樂，一出場就成為吸睛焦點，眾多協辦單位如BabyHome、西雅圖咖啡也推出多種好康活動、折扣優惠，民眾可別錯過。

11月11日是台灣雙胞胎日，代表著爸媽「成雙」、小朋友「成對」，台北市雙胞胎協會與國立空中大學、BabyHome寶貝家庭親子網協辦「雙11慶雙多胞胎」活動歡慶台灣雙胞胎日，現場吸引雙胞胎、三胞胎、龍鳳胎家庭共襄盛舉，從雙胞胎寶寶到雙胞胎阿嬤通通齊聚一堂。模樣可愛、相似度百分百的寶寶們成為矚目焦點，爸媽們牽著小手參與競賽活動，現場熱鬧非凡。

龍鳳胎寶寶活力十足參與雙胞胎日活動。
龍鳳胎寶寶活力十足參與雙胞胎日活動。

來自台中、永和的72歲陳家雙胞胎姐妹花，欣喜表示很開心能參加意義十足的雙胞胎日活動。
來自台中、永和的72歲陳家雙胞胎姐妹花，欣喜表示很開心能參加意義十足的雙胞胎日活動。

在台灣少子化、新生兒人口逐年下降的情況下，雙胞胎出生人數比率不降反增，代表有許多雙多胞胎家庭繼續生育，台北市雙胞胎協會理事長郭惠群提到，身為雙胞胎是非常榮耀的，希望讓雙胞胎的光與熱散在社會的每個角落。台北市雙胞胎協會常務理事柳承志則表示，協會在法律、急難救助上給予雙胞胎家庭很大的幫助，同時感謝這次活動各家贊助廠商的熱情支持。

BabyHome寶貝家庭親子網董事長何麗純也蒞臨活動現場，她表示有句英文諺語「It takes a village to raise a child.」，意思是拉拔一個孩子長大成人，需要一整個村莊的努力，更何況雙胞胎的家長付出了「一加一大於二」的辛苦，但隨之而來的會是加倍的幸福！

BabyHome關注育兒、家庭生活各樣議題，其中「雙胞胎」更是BabyHome長期關注的族群，早在2006年就有「雙胞胎家族」成立，家族成員更高達近2000名會員參與，可說是雙胞胎社群的始祖；而近年也有感雙胞胎嬰兒潮的來臨，所以特別在BabyHome討論區新增「雙胞胎專區」，也歡迎雙胞胎家長都可以在此匿名交流討論，適時減輕爸媽的育兒壓力。

BabyHome董事長何麗純與育有三胞胎、雙胞胎的鄭女士、孩子們合影。
BabyHome董事長何麗純與育有三胞胎、雙胞胎的鄭女士、孩子們合影。

11月11日當日，許多單位及廠商為呼應雙胞胎日舉辦了好康活動，例如雪王冰淇淋推出雙胞胎兩人一起來店內用冰淇淋，買一球送一球，三胞胎買一送二，四胞胎買一送三，依此類推。

BabyHome則舉辦「雙胞胎曬照活動」，即日起至11/13，只要上傳家中雙胞胎孩子的照片，就有機會抽到海洋風情野餐包、Nature Me墊墊袋。

貝可麗烘焙工坊為歡慶雙胞胎日，11/11~11/30來店即享同品項買1送1(限麵包&飲品商品)，舉凡大小雙胞胎、三胞胎、四胞胎及龍鳳胎皆適用此活動。此外，科見美語推出雙胞胎優惠上課活動。

圖片來源／​貝可麗烘焙工坊
圖片來源／​貝可麗烘焙工坊

西雅圖極品咖啡也舉辦雙胞胎日&雙11寄杯特別優惠，即日起~11/11，《大杯-拿鐵》加11元多一杯，《大杯-美式咖啡》加11元多一杯。

圖片來源／西雅圖咖啡FB
圖片來源／西雅圖咖啡FB

藉由雙胞胎日的各項活動，台北市雙胞胎協會、BabyHome等單位希望讓大家更認識1111是個別具意義的日子，同時也希望政府能儘速落實友善家庭鼓勵生育的政策。

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