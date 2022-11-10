墾丁出遊因「吃這間」惹女友全程臭臉 網友也搖頭：真的母湯

情侶出遊往往能使感情升溫，然而近日一名男子表示，他悉心安排了一場三天兩夜的墾丁行，卻在第一天就因吃7-Eleven當午餐惹怒女友，導致接下來兩天對方全程臭臉，讓他不解問到，旅遊途中吃的比較隨便真的不行嗎？結果此貼文引來大批網友抨擊，認為男友此舉真的不妥。

「出去旅遊一定不能隨便吃嗎？」一名男網友在PTT發文詢問。他表示，日前與女友安排了三天兩夜的墾丁旅遊，第一天中午剛好經過一個海邊的7-Eleven，覺得當地風景不錯，於是便直接買點微波食品，坐下來變看風景邊吃午餐。沒想到這件事導致另一半相當不滿，接下來兩天全程臭臉，直到最後一天吃到海鮮大餐才重拾笑容，讓該網友不禁疑惑，「情侶出去玩真的不會這樣簡單解決嗎？一定要上餐廳或者吃高人氣小吃？」

豈料貼文一出，多數網友一面倒挺女友，「吃7-11也太廢了吧，食物也是旅遊的重點之一啊」、「都出去玩了，做個功課不過分啦，特殊情況才找超商吃正餐」、「難得出去玩，不一定非要吃大餐，但找個順路的當地小吃很難嗎？只是用不用心排行程而已吧」、「出去玩，吃超商是最後選擇吧」、「如果特地從台北去墾丁吃7-11真的不行」、「太扯了，要是我當場分手」。

不過也有部分聲音認為女友過於小題大作，「這樣就生氣兩天也太誇張了」、「女的不爽先講啊，誰要通靈妳啊」、「這種小不拉基的事情也可以臭臉？」、「不過會臉臭兩天的伴侶說真的也是一種警訊就是了」、「不過就是一餐，到底要怎樣？」、「當場不講，也不自己找餐廳，只會臭臉」。