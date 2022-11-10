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情侶月薪合計11萬問「存多少才敢結婚」 網曝殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為結婚示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

物價漲漲漲，房價又好貴，年輕人想成家真的很不容易，有位女網友在Dcard理財板「夫妻薪水/存款多少，妳才敢結婚？」引起熱烈討論。

原po表示和男朋友論及婚嫁，兩人存款加起來約300萬，月薪合計11萬，月支出約5~6，兩人在台北以兩萬元租屋，未來預估買房上限1500萬左右，「感覺只能買到新北或桃園了」。兩人精算後發現，結婚、買房、生小孩負擔很大，另外有月中、保母等後續花費，越算越覺得前途漫漫。她問網友，「大家都是到薪水、存款多少以後才敢結婚呢？」

網友指出，「敢結婚不代表一定要買房或生小孩」、「這樣結婚就是生活過的很拮据，吃大餐要考慮很久，出門玩也要考慮很久，如果不想被壓那麼緊迫，建議雙薪20萬以上在考慮結婚」、「我跟男友月薪超過20萬，我也不敢結」、「這個薪水結婚可以，但不要生小孩」。

也有人覺得看個人，「我跟我老婆薪水加起來九萬，生兩胎，過得好好的」、「看育兒方式跟生活型態吧！如果都是公托、公立國中小，一路到高中大學，夫妻加起來10萬就很夠了！如果是把小孩當菁英栽培的話，別說20萬了，30萬也不夠！」、「看你家庭開銷怎麼規劃囉，一堆雙薪6-8萬的，也是結婚養小孩的」、「我跟老婆月薪加起來10萬，去年結婚今年買房，明年打算蜜月+生都沒那麼緊張...船到橋頭自然直啦」。

有網友認為要取捨，不要全都要，「不買房也是一個選項，可以租屋等到有存到錢再買，不用急著剛結婚就買」、「不生的情況要入新北住鳥籠是沒問題的，如果要生小孩，那就建議退到雙北生活圈以外」、「說穿了，只是不想降低生活品質而已，應該問問自己要多賺多少才能支撐的起他心目中的家，而不是問別人」。

結婚 薪水

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