愛狗成痴！她到男友家做客狂吃「狗毛餐」 網勸逃：地位比狗低

真的是愛狗成痴！一名女網友分享，男友爸媽非常疼愛家中的瑪爾濟斯，她初次到男友家做客，就被要求要跟狗自我介紹，就連吃飯也要跟人一樣在餐桌吃，不僅是在食物裡、家裡到處都是掉落的「狗毛」，讓她崩潰直呼，「未來是不是要永遠過上這種食物充斥狗毛的生活」。

該名女網友，在Dcard上分享，初次到男友家做客，剛進門就被要求要和家裡的瑪爾濟斯打招呼，她原以為只是開玩笑，便笑笑帶過，沒想到男友媽卻有點兇地說「啊妳是誰？妳名字要講啊？」，讓她當下只好跟狗自我介紹，但心裡感覺很差「不知道他們是故意要羞辱我還是怎樣」。

後來原po時常去男友家拜訪，但狗仍會對她一直吠叫，儘管她知道狗是因為對她不夠熟悉才有警戒，但男友家人也從不阻止，就任由狗對她吠叫低吼。然而，更奇葩的是男友家人竟會在吃飯的時候，習慣把狗放在餐桌上跟大家一起吃，由於原po的存在會讓狗無法好好吃飯，男友媽甚至還會叫她裝好飯後自己到客廳吃，讓她感覺很不舒服。

而某次男友盛了一碗紅豆湯給她喝，但她仔細一看發現上面滿是狗毛，她小聲告知男友湯裡有毛，男友便跟男友媽說，沒想到對方卻不以為意，只是說「有毛就拿掉就好啊，每個月都有洗澡髒不到哪裡去」。

不止男友媽，連男友爸也是，男友家切好的水果上都會黏滿狗毛，所以原po要吃之前都會再三檢查，但男友爸會直接手抓水果給狗吃，再用沾滿狗口水的手反覆在水果堆裡找小塊的給狗吃，行徑十分不衛生。

原po還補充，男友家的狗沒有專屬狗碗，是跟人一樣用玻璃碗，因此搞不好下次吃飯都有可能是用到狗吃過的碗，且男友家的沙發上也全是狗毛，只要坐一下，全身就會沾滿狗毛，令她好崩潰。

有次她想上廁所，但那隻狗卻擋在路中間對她低吼，只見對方媽媽也不驅趕，她只好好聲好氣地對狗說，「借我過好不好我想上廁所」，但狗卻不領情持續對她狂吠，沒想到對方下秒竟冷回，「妳就是沒有得到他的信任才會這樣」，還抱怨她都沒有買過狗零嘴給牠，讓她當場傻眼。

原po表示，自己本身不討厭狗，但確實是狗讓她看清男友一家的真面目。她想到男友身為獨子，未來結婚勢必要照顧對方爸媽，且男友也透露，父母們偏愛養「瑪爾濟斯」這品種，眼前這隻已是他們家第三隻狗，之後也會一直養，「也就是說他們家注定空氣中永遠都會飄著狗毛」，因此讓她思考這段感情是否要繼續走下去。

文章一出，男友家人的瘋狂行徑，令網友們大開眼界，紛紛驚呼「其實那些馬爾濟斯都是他的前任變成的，她們在勸妳趕快逃」、「我覺得你們未來結婚如果有奉茶這part，那隻狗應該也會坐在位子上等妳端茶給牠喝，然後主桌也會有牠的位置」、「嫁進去是地位比狗低嗎」、「不想體會比狗過的還要更悲慘的生活 就趕快逃！」、「可以把狗當家人不代表可以沒衛生欸」。