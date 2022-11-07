老公買房是為了她們⋯人妻苦問「才剛上車就要下車？」 過來人勸：千萬別懷孕

走進婚姻墳墓才看清真面目？近日一名新婚人妻抱怨道，她發現老公買房不是為了她，而是為了阿嬤和大姑姑，且她一回家就覺得自己像個外人，所以甘願住在娘家也不願回去，面對婚姻的無助，她求問「現在很茫然⋯才剛上車就要下車了嗎？」貼文一出，許多網友紛紛建議「千萬不要懷孕！」

這位人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，「先生買房不是為了我生活，而是為了帶他長大的阿嬤和大姑姑」，更怨嘆住在這間屋子裡的人，沒人願意幫家裡出一份心力。

她埋怨道，「先生被弟弟洗腦住附近，說可以就近照顧阿嬤，但最後弟弟也沒有每天回去，這叫照顧？」她直言自己和婆家人都不熟、像是外人，所以她寧願選擇住在娘家，也不願回去。

面對婚姻的無助，她求問網友「現在很茫然⋯才剛上車就要下車了嗎？」她似乎也對婚姻死心，坦言若有人想結婚「我會建議談戀愛就好，不一定要結」。

許多人聽了都紛紛安慰，「坐錯車就要趕緊下車啦，用走的回去還來得及」、「離婚+有小孩的過來人表示：好險沒有孩子，單身還來得及」、「才剛上車就問題這麼多，光是看到他對妳的事情都敷衍了事就打槍了！趁還沒有小孩直接下車吧！不然往後日子妳能有多難過可以想像啊！」