快訊

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公買房是為了她們⋯人妻苦問「才剛上車就要下車？」 過來人勸：千萬別懷孕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻控訴老公買房不是為了她，她也和婆家人相處不來。示意圖／ingimage
一名人妻控訴老公買房不是為了她，她也和婆家人相處不來。示意圖／ingimage

走進婚姻墳墓才看清真面目？近日一名新婚人妻抱怨道，她發現老公買房不是為了她，而是為了阿嬤和大姑姑，且她一回家就覺得自己像個外人，所以甘願住在娘家也不願回去，面對婚姻的無助，她求問「現在很茫然⋯才剛上車就要下車了嗎？」貼文一出，許多網友紛紛建議「千萬不要懷孕！」

這位人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，「先生買房不是為了我生活，而是為了帶他長大的阿嬤和大姑姑」，更怨嘆住在這間屋子裡的人，沒人願意幫家裡出一份心力。

她埋怨道，「先生被弟弟洗腦住附近，說可以就近照顧阿嬤，但最後弟弟也沒有每天回去，這叫照顧？」她直言自己和婆家人都不熟、像是外人，所以她寧願選擇住在娘家，也不願回去。

面對婚姻的無助，她求問網友「現在很茫然⋯才剛上車就要下車了嗎？」她似乎也對婚姻死心，坦言若有人想結婚「我會建議談戀愛就好，不一定要結」。

許多人聽了都紛紛安慰，「坐錯車就要趕緊下車啦，用走的回去還來得及」、「離婚+有小孩的過來人表示：好險沒有孩子，單身還來得及」、「才剛上車就問題這麼多，光是看到他對妳的事情都敷衍了事就打槍了！趁還沒有小孩直接下車吧！不然往後日子妳能有多難過可以想像啊！」

婚姻 結婚 離婚 懷孕

延伸閱讀

5款惡意APP快刪！暗藏木馬程式竊取個資 戶頭錢財恐被搬空

iPhone 14誰最持久？這2款機型「用27小時還沒關機」

YouTuber飛日本當牛郎揭「1小時賺11萬」 曝內幕：以為要拐女生掏錢

3C達人打破手機充電迷思 2重點護電池壽命：不用充滿100％

相關新聞

老公買房是為了她們⋯人妻苦問「才剛上車就要下車？」 過來人勸：千萬別懷孕

走進婚姻墳墓才看清真面目？近日一名新婚人妻抱怨道，她發現老公買房不是為了她，而是為了阿嬤和大姑姑，且她一回家就覺得自己像個外人，所以甘願住在娘家也不願回去，面對婚姻的無助，她求問「現在很茫然⋯才剛上車

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

關於成為親子網紅 你可能會很意外的Point…

你有經常追蹤的IG親子網紅？或是說你的心裡也有一個網紅夢呢？要成為親子網紅，關鍵與祕訣是什麼呢？今天我們就請來了圈圈科技的創作者營運總監Chao，來跟我們分享成為親子網紅的心法。

想當親子Youtuber？創意油管Ricky：真實感是流量密碼！

「訂閱、開啟小鈴鐺」已成許多孩子的口頭禪！你可曾想過，曬兒也可能曬出商機，你也可以成為親子Youtuber呢？

金玉涼言

老闆問話，不能沒話說；老婆問話，最好話沒說。

【文學相對論11月】嚴忠政vs.林佳樺／創作是把小雨養成寵物（上）

創作的題材有沒有可能「都寫完了」，只剩一點點甜蜜或蜂巢那樣的傷，作品就大於黑熊的幻覺，變成虛構的茂密凌駕於真實的森林？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。