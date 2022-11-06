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媽趕工地上班！開錢包見女兒「滿滿的愛」 千人暖哭：值得了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO女兒還寫了一張暖心小紙條。圖擷自爆廢公社二館
原PO女兒還寫了一張暖心小紙條。圖擷自爆廢公社二館

大多數父母對兒女的期待，都希望他們能健健康康，假設能貼心又懂事，就是為人父母的最大幸福。日前一名媽媽在臉書上發文，分享女兒某天把存錢筒的錢挖出來，並偷偷放到她的錢包內，讓她非常感動，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名媽媽在臉書「爆廢公社二館」上發文，她透露早上出門前拿了錢包，當下就覺得怎麼這麼滿又胖，但因為趕著上班，就沒有特地打開看。沒想到，她到工地附近的早餐店時，發現錢包內有很多零錢，還有一張女兒用綠色筆寫「上班加油」的可愛紙條

原PO發現是女兒挖出存錢筒的錢給她的，因為前一天女兒要她去按摩，但因為還沒有領錢，於是就婉拒女兒了。隔天，女兒卻做出暖心舉動，令原PO覺得非常感動，「早餐店老闆還可愛地說…妳今天挖豬公喔！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「是不是覺得上班充滿力量」、「要騙我再生一個女兒？」、「今天的早餐特別好吃」、「好貼心的女孩⋯一定是要來給妳報恩的」、「這也太讓人充滿能量了」、「好貼心的女兒，辛苦都值得了」、「好貼心喔！有女兒真好」、「孩子永遠是心靈上最大的支柱」、「辛苦都值得了…整個超暖心」。

爆廢公社 紙條 父母

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