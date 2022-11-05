交往六年還以為能當新娘 遇上「她」卻讓美夢全醒了

日本知名聲優櫻井孝宏傳出在已經結婚的情況下，卻還是和其他女性發生不倫關係，並且一直隱瞞著對方已婚事實，造成極大的風波。然而除了櫻井之外，其實像這樣的外遇事件並非唯一，近來日本媒體，就報導了類似的感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名紗理奈的37歲女性，六年前某次在看完電影之後，認識了一位一同觀影的同齡男子。兩人對電影故事讚不絕口，於是很快就聊了開來，隨後也一起吃飯，交換了聯絡方式。

因為兩人年紀相近，加上男子在學生時期，曾經參加過電影社，因此有許多兩個人都看過的電影，相處起來總是不缺話題，感情變得越來越親密。有次男子出差，回來時還特地送了個珍珠項鏈給紗理奈，讓當時單身的紗理奈非常高興，內心也開始認真考慮結婚的事情。

然而，每次被問到結婚話題時，男子總是說他還有一個弟弟要照顧，等到弟弟能出社會工作了，才會考慮結婚的事情。紗理奈聽信了男子的話，還一度認為他是位好哥哥，於是靜靜等待著能結婚那一天的到來，這一等就是六年之久。

結果某一天，當紗理奈在和男子用餐時，突然有位女性叫住男子，而男子聽到之後則急忙閃避，非常害怕被那位女性認出來的樣子。該女性隨後來到桌邊，一邊繼續向男子打招呼，一邊向紗理奈自我介紹，表示她是這位男子老婆的妹妹。

紗理奈一時相當錯愕，持續追問之下，才發現男子根本已經結婚了十年左右，還生了一位女兒。然而男子卻是在隱瞞這些事情的狀況下，持續和紗理奈維持交往的關係，當然也不打算和她結婚。晴天霹靂的紗理奈，最後只好和這位花心男子分手，只是過去六年來，一直期盼能當新娘的青春也就這麼煙消雲散了。