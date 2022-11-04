幫家人洗衣服沒事先檢查口袋釀悲劇 他無辜：到底責任歸誰？

每個人洗衣服的習慣都不同，有人會把深色和淺色的分批洗，也有人是把褲子和上衣分開洗。一名網友在網路上發文，表示自己某次幫家人洗衣服時，不小心把口袋裡重要東西也一起洗了，因此被家人罵怎麼沒檢查。對此，原PO詢問大家「檢查口袋到底是誰該做的？」

一名網友在PTT上以「檢查衣服口袋是誰的責任」為題發文，原PO透露自己平日要負責幫家人洗衣服，一般步驟就是把洗衣籃裡面的衣服先分類翻面，接著就可以直接放進去洗衣機清洗。沒想到，原PO某次不小心把衣服口袋內的重要東西也一起洗了，因此被家人責怪「為什麼放進洗衣機前，沒先檢查口袋？」

原PO認為檢查口袋應該是穿脫衣服那個人的責任，脫下來放進去洗衣籃之前，就要自己先檢查一下，確保口袋裡沒有垃圾或是重要物品。對此，原PO詢問「洗衣服的人都已經幫忙洗跟曬了，還要負責檢查口袋嗎？大家覺得檢查口袋到底是誰該做的呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「脫衣服的人要自己負責，那是你自己的東西，加上洗衣籃堆一段時間的衣服會臭，怎麼好意思要別人幫你翻口袋」、「脫衣服的人要自己負責+1」、「脫衣服的，我洗衣服只負責把衣服丟進洗衣機」、「脫衣服的啊，自己沒檢查口袋有沒有東西還敢丟髒衣籃」。