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人妻怨為何要叫公婆「爸媽」？ 眾人酸：稱呼很難嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚之後一定要叫公婆為「爸媽」嗎？有女網友對於這樣的規定表示不能接受。示意圖／ingimage
結婚之後一定要叫公婆為「爸媽」嗎？有女網友對於這樣的規定表示不能接受。示意圖／ingimage

結婚後一定要叫對方父母「爸媽」嗎？有女網友在臉書提出疑問，表示公公婆婆又沒有養育過她，為何婚後要稱呼他們為「爸媽」，貼文一出引來不少人的討論，多數人都認為原PO應該要和夫家溝通，彼此尊重。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」貼文寫道結婚後是對方家中的「媳婦」，並不是「女兒」，公婆也沒有養育過她，為何一定要改叫他們為「爸媽」？如果不叫就變成是她的不對，讓原PO感到很苦惱。

相同的情況也有其他女網友提出來，她不懂為什麼大多數公婆都要求媳婦改口，「我不會要求公婆一定要把我當女兒，我有自己的媽媽，您有自己的女兒，為什麼要這樣？」

有人認同原PO想法，「最可悲的是就算妳叫對方爸媽，也是把妳當外人」、「如果我公婆能疼我一點、能對我好一點，要我每天叫爸媽，我都願意，但他們對我不好，所以怎麼叫都是恨」、「認同啊，我的爸媽只有養大我的」、「婚前怎麼叫，婚後就怎麼叫！並不會因為妳叫了爸媽，對方就會真的把妳當女兒」。

但多數鄉民不以為然，「為什麼要去在乎什麼稱呼？如果妳婆家每個人都叫妳，喂～那個誰，妳什麼感覺。互相尊重，妳結婚進入另一個家庭，雖然對方不是妳的父母，但尊重還是要有」、「不然都叫『喂』，妳覺得如何？相對的妳老公也這樣叫妳爸媽」、「沒有他們，有妳現在的老公嗎？」、「先生的媽媽就是自己的媽媽沒錯啊，嘴巴甜一點生活會好過一點」、「稱呼有那麼難嗎？」、「不過就是個稱呼而已，又不是真的要妳認爹娘」。

結婚 媳婦

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