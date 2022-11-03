姑姑看不慣他遺產拿太多 女友獻策挑撥家族！網嚇：城府好深

有個城府超級深的女友到底是福是禍？一名網友在臉書「靠北女友2.0」投稿，表示自己有個如「軍師」般的女友，在家產風暴中出主意挑撥兩位姑姑讓他們彼此鬥爭，事後還向原PO表示希望他往後能「忠於自己」，令他背脊發涼，「突然覺得女友城府好深。」

原PO表示，自己的祖父先前離世，父親則在多年前就出意外過世，因此他與兩位姑姑順理成章成為祖父遺產的繼承人，遺囑中提及要將兩塊土地合約100萬的存款留給原PO，兩位姑姑則各分得一間房子。

姑姑對此頗有微詞，認為「小朋友沒資格拿比較多」，原PO女友聽聞此事後主張走法律途徑「攻克」這些長輩，甚至出主意挑撥兩位姑姑讓他們彼此爭權、鬥爭，最終鬧劇也收場，親戚間互不干涉侵犯。

在事件過程中，原PO也發覺女友的城府好深，事後女友還表示希望男友今後能忠於她，不然會倒楣，令原PO驚呼：「這讓我感受一陣涼意，女友是真的要幫我嗎？」

留言看法不一，有人認為有個精明的另一伴很重要：「聽某嘴大富貴」、「有能幫你的女友是你運氣好，不忠會倒楣我覺得很合理」、「這種的我想找還找不到呢」。

不過也有網友表示，要小心這位「狠角色」：「水能載舟，亦能覆舟」、「你死定了你！她把你家爭產弄得四分五裂的，為什麼你不忠於她你會倒大楣？因為到時候都沒親人會站在你這邊了，她處理你比較容易，愛情久了很難忠於一人的，熱戀期過了，很多習慣會互看不順眼，到時候你就慘了！」