飾品、絲襪被老公藏起來 人妻得知真相崩潰：世界頓時崩塌了

電影《丹麥女孩》的情節真實上演？一名女網友在論壇Dcard發文表示，自己近日發現結婚半年的丈夫偷偷拿走自己的飾品和衣物，一問之下才知道原來丈夫一直喜歡「穿女裝」，令原po非常崩潰，上網抒發情緒。

該名網友分享，自己和現任丈夫交往5年，交往時她就感覺到丈夫的氣質較陰柔，心思也很細膩，能夠察覺到自己的小情緒、了解家人朋友的喜好，雖然曾被旁人異樣眼光看待，原po仍覺得有位溫柔體貼的丈夫非常幸福。

兩人在婚前曾同居過一年，當時原po並未注意到任何異樣，直到前陣子她發現自己的飾品、絲襪等衣物接連不見，詢問丈夫他直說不知道，僅承認看到一條絲襪破洞了於是幫忙丟掉，原po也沒再多想。

豈料日前原po整理丈夫的書房時，竟無意間發現自己遺失的飾品、絲襪等衣物全都好好的收在紙袋裡，原po當下只有滿滿的不解：「為什麼老公要騙我？為什麼要藏我的東西？有沒有可能是老公不想要我穿得太清涼？或是不想要我戴好看的飾品所以偷藏起來？」

丈夫回家後，原po攤牌質問為什麼要把自己的衣物藏起來，丈夫沉默許久才開口，哽咽地表示自己不想欺騙妻子，但很害怕原po離開他：「他說他一直以來都對女裝很著迷，自己也喜歡穿上女裝的感覺，但跟我同居、結婚後，努力的想讓自己改掉這個怪癖，結果還是無法控制自己，他還是會趁我不在時偷穿我的衣服、甚至藏起來。」

「我的世界頓時好像崩塌了。」原po傾訴，丈夫對自己真的非常好，她也很愛丈夫，沒想到原本穩定的感情在婚後竟會受到這麼大的考驗，她表示可以接受氣質陰柔的老公，但不確定能否接受並支持他繼續「穿女裝」，且自己一直以來以為彼此間沒有秘密，「這麼大的事情我居然被蒙在鼓裡，我對他建立的信任直接被毀了。」

情緒崩潰的原po哭了一整晚，想起電影《丹麥女孩》，覺得劇中的妻子實在太偉大，懷疑自己能否像她一樣接受這樣的事實。網友紛紛打氣：「每個人都有自己不能接受的點，要不要當丹麥女孩的老婆是妳自己可以決定的，沒有人可以批判妳最後的決定」、「就像每個人會喜歡不同特質的人一樣，每個人能夠接受的事情程度也不一樣，不需要自我審查喔」。

此外，有不少網友表示男生喜歡穿女裝沒什麼好大驚小怪的，「又沒什麼，女生穿男生的襯衫，就是男友風，就是可愛，男生穿女裝就問題一堆是怎樣」、「其實這個癖好也跟興趣愛好沒有很大不同，只是比較特別。不被大眾認可。可是完全沒有傷害到任何人的情況下，我覺得沒有太大問題」。