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血型對不上！女捐血才發現是自己非親生 真相暖哭網友

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為一家人和樂融融示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為一家人和樂融融示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

都說戲如人生，電視劇常有主角突然發現親生父母另有其人的情節，有位女網友真的遇到了。她在Dcard心情版發文，說某天去捐血，從小以為自己是A型，拿到報告才發現自己是B型，因為爸媽一個A型一個O型，完全對不上，她才意外發現自己不是親生的小孩，她也很感謝現在的爸媽養育她長大。

原po表示，她意外發現這件事情，一度懷疑「在醫院抱錯小孩」。原po也不敢直接詢問爸媽，私下申請了「戶籍謄本」，上面竟寫著「養父母」。後來她鼓起勇氣向爸媽攤牌，才知道原來當年媽媽身體不好不適合生育，爸媽決定收養一個小孩，所以原po才來到這個家。

媽媽告訴原po，爸媽打算等她大學畢業再說出真相，沒想到她會自己發現。原po很感謝爸媽把她養大，也給她很多的愛。雖然一開始有點失落，後來也坦然接受了，她也並不會想要去尋找親生父母，但是很感謝他們賦予她生命，並不想打擾彼此平靜的生活。

網友送暖，「比起生你的人，養育你的人更值得感恩」、「感覺好戲劇化，但至少對你很好」、「感覺就是在充滿愛的環境下長大的，很開心你遇到好的爸媽」、「好酷，是我會給他們一個超大的擁抱跟感恩」、「證實了不是有血緣關係才叫做家人，只要願意真心疼你愛你的都是家人」、「常聽長輩說一句台語諺語『生的放一邊，養的大過天』，大概就是這個道理吧」。

也有過來人分享，「我先生也是被領養的，成年之後父母才告訴他，當下心情也是非常複雜，不過也是很感恩養父母」、「我表姐也是領養的，因為很親所以都直接叫姐，無論有沒有血緣關係，姐姐就是姐姐」、「我也是領養的喔，是在登記結婚的時候看到戶籍謄本才發現的」。

原po也補充，身分證和戶口名簿上都不會註明「養父母」，只有戶籍謄本才會。她爸媽在收養小孩的時候，其實有特別注意過血型要選A型的，但可能是當年驗錯，長大她驗出B型。爸媽在收養她之後，爸媽又生了一個弟弟，她和弟弟長得有點像，也沒人說過她不像爸媽，也沒想過自己不是親生的。

父母

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