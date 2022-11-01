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妹妹月經弄污床單、哥哥爆喊1句「真噁心」 爸爸推責「學校性教育的錯」被網罵翻

香港01／ 撰文：桃樂斯
近日一名爸爸發文，指家中女兒來月經時不小心弄污床單，但兒子看見竟稱「噁心」。示意圖／ingimage
近日一名爸爸發文，指家中女兒來月經時不小心弄污床單，但兒子看見竟稱「噁心」。示意圖／ingimage

青春期妹妹月經來潮是正常事，但弄污床單被哥哥嫌噁心，父母該怎教育？近日外國有爸爸發文，指家中育有2名10多歲的子女，其中女兒來月經時不小心弄污床單，但兒子看見竟稱「噁心」，1句傷人說話令女兒哭了數個小時。

爸爸其後分別跟2名子女個別傾談，既讓女兒明白「不是她的錯」，亦告知兒子女性月經是不能控制來潮時間，糾正了兒子的錯誤觀念。由於事發期間妻子正離家數天，當她回來時，他便把事情告知，沒料到妻子質疑為何不嚴肅地責備兒子，要求他當場向妹妹道歉？

但他認為事件源於性教育課程的失敗，而非兒子的錯，認為強烈責罵亦解決不了問題。不過，這位爸爸把責任推卸予校方的態度，卻惹來網友抨擊。

該名爸爸在外國討論區Reddit 以「兒子厭惡女兒月經期但不罵他？」為題發文，指兒子和女兒都正值青春期，他們關係非常好，卻因為女兒來月經時不小心弄髒床單，兒子說了1句話，讓兄姊變得非常尷尬。

事件起因他們家習慣把床單一起換洗，兒子看見被月經沾污的床單便很好奇，樓主解釋因由時，他大聲說：「啊！天哪，真噁心！」這句話讓正在聽他們對話女兒聽到，在接下來的數個小時，女兒一直躲在房間哭泣。

他只好跟孩子單獨交談，對女兒強調月經是自然的，尤其青春期初，來潮的時間非常不穩定，幫她意識到這並非她的錯。

跟兒子的談話中，了解到他以為妹妹讓經血弄污床單，是想引起注意，爸爸立即糾正兒子的誤解，並解釋妹妹無法控制這件事，而他的話會讓妹妹有多難過。爸爸最後相信2名孩子都完全明白事情，兒子也為此傷心了一會，後來他相信兒子有跟女兒道歉，因為他們看起來關係如從前一樣好。

妻子數天後回家，得悉事件後感到很生氣，覺得應該對兒子更嚴厲，讓他知道其行為不對，應該要他立即道歉或作出懲罰，因為他的行為直接傷害無辜的妹妹。但他卻認為責備任何人都不能解決問題，歸根究底是學校性教育課程不足才讓兒子有錯誤觀念，因而會這樣說，他根本不是缺乏同情，責罰他也無用。

網友認同責備不能解決問題，不贊對孩子成過於強硬，不少人都認為父母有責任孩子對進行性教育，不能把全部責任推給學校，「可以隨心所欲責怪學校，但最終孩子會認為是父母的失敗」、「要確保教他，而不是責罵，並讓他道歉」、「需要更好地教育兒子不應這樣刻薄，女兒亦不應感到尷尬」、「青少年時期犯錯應立刻教導，還能有父母支持，要是成年後犯錯，就不易被原諒」。

有人則認為雖然爸爸後來與2個孩子都有溝通，但發生事件當下沒有道歉，女兒一定很孤獨，「你處理得非常差，當他說噁心時應該立即制止，讓兒子女兒都知道對女孩說這樣的話是不可接受」、「把她一個留在房間幾小時，儘管後來和她談過，還是無法想像那段時間她有多孤獨，你應在兒子面前堅定捍衛女兒並並讓他道歉」、「你應和兒子分別向女兒道歉」。

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文章授權轉載自《香港01》

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