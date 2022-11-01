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怕渣男是藉口！女同時曖昧多人還狂收禮 室友勸阻反被嗆

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子同時與多名男性曖昧，且不斷向男生們索要禮物，讓室友看了直搖頭。示意圖／ingimage
一女子同時與多名男性曖昧，且不斷向男生們索要禮物，讓室友看了直搖頭。示意圖／ingimage

男女交往最怕遇到渣男、渣女，不過近日有網友指出，其室友一直藉「怕遇到渣男」為由，同時與多名男生曖昧，期間還不斷暗示男方們送禮，該網友看不下去勸室友收斂，卻遭回「東西都買不完，為什麼要放棄？」

一位女網友在爆料公社中的「匿名公社」發文，她抱怨同住的女室友一直聲稱「怕遇到渣男」，所以同時與多個男生曖昧，還會將生理期、生日等大小事發在Instagram的限時動態，暗示曖昧對象們送禮、慰問，「她拿得很心安很高興，我說她會養成好逸惡勞的習慣，她就不屑我」。

原po更表示，每次勸室友與一個人固定就好，室友甚至回說「東西都買不完，為什麼要放棄？」讓原po不禁感嘆，「其實渣男沒那麼多，很多只是女生貪念下的推卸代名詞」。

不少網友傻眼表示，「原來是當提款機呀…小心有天真的被抓去賣掉呦」、「渣男只是渣女的擋箭牌」、「小心得罪錯的人被賣到柬埔寨」、「一起渣，來吧」、「早晚出事」、「最怕是有天會上社會新聞」。

也有網友勸原po小心，「到期搬家」、「妳堅持自己的道德與信念，不要一起淪落就好！」、「跟這種人住在一起，妳要注意自身安全，不知道哪天突然發生情殺事件，妳有可能無辜被波及…」。

兩性關係 爆料公社 室友

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