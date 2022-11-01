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店長搞外遇與主廚老婆離婚 餐廳走味倒閉還發現驚人事實

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男性餐飲業者為了外遇對象和老婆離婚，日後店家卻因此倒閉，還發現與外遇對象的孩子並非親生。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位男性餐飲業者為了外遇對象和老婆離婚，日後店家卻因此倒閉，還發現與外遇對象的孩子並非親生。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每當出軌外遇事件發生，往往會造成本來的夫妻感情破裂，甚至走上離婚一途。然而即使外遇者離了婚，改投往外遇對象，結局卻往往不一定如自己預料。近來在日本，就有這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名大崎拓也的41歲男性，原本和同齡的老婆一起經營一家法式餐廳。由於客人對大崎老婆的手藝讚譽有加，因此生意一直都還算不錯。然而某一次，大崎雇用了一位28歲的女性到店內打工，兩人逐漸擦出感情火花，彼此越來越親近。

大崎與女店員的外遇行為，到後來甚至傳到了客人耳中。大崎老婆也完全知曉內情，本來還希望大崎能夠適可而止。可惜大崎完全沒有想反省的意思，於是夫妻兩人越來越不睦，甚至還傳出女店員懷孕的消息。最後在大崎支付一筆離婚慰問金與分出部分財產的狀況下，和老婆徹底離婚並和女店員再婚。

結果，手藝好的前妻離開後，靠著手頭上的資金另開店家，立刻做得有聲有色，成為不少饕客推薦的知名餐館。反倒大崎這邊的店，菜色的味道一落千丈，顧客變得越來越少。在三年後撐不下去，只得關門大吉。

更讓大崎震驚的是，某次健檢結束後，他發現女店員生下的孩子血型為O型。雖然女店員血型是O型沒錯，但大崎自己是AB型，因此能確定這個孩子絕對不是自己親生的。最終大崎又和女店員離婚，然而一場出軌外遇的結果，卻是讓他家庭與事業雙雙失去，即使感到後悔，卻也已經無法挽回了。

外遇 出軌 離婚

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