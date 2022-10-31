愛愛後男友沒做這件事⋯妹子秒哭「覺得被遺棄」 全場女網友超有感

愛愛後千萬不要「射後不理！」一名女網友分享自己每次愛愛完都要男友抱她，不然就會忍不住掉眼淚，甚至「覺得自己被遺棄了」，但這種反應卻讓她自己擔心是否要改掉，貼文一出引起許多女網友頗有共鳴的回應，更有人指出「原PO的反應其實是正常的生理反應」。

原PO透過Dcard發文表示，每次跟男友愛愛完後，一定要他抱著她，否則會忍不住流眼淚。她分享有一次男友很累睡著，讓她當場哭了出來，「覺得自己被遺棄了」，後來男友才趕緊把她抱進懷中，這才止住淚水。

許多女網友聽了紛紛有感回應道，「男生射後不理不應該啊」、「結束之後沒有抱抱感覺好空虛」、「妳可能有PCD（性交後憂鬱，Post-Coital Dysphoria的簡稱），不用改掉、就抱吧～不然就是不要做」、「能夠理解妳，覺得妳完全沒有問題，不需要改，女生本身就是比較敏感，做完之後對方直接睡覺會有一種『自己只是對方發洩性慾的玩具一樣』的感覺」，但也有不少人建議，性愛結束後要記得清潔身體，避免細菌感染的風險。

還有一名女網友分享小知識，她表示原PO的反應是很正常的生理反應，「由於女生愛愛完會產生大量的催產素和多巴胺，加上每個人不同的心理作用，如果結束後對方倒頭就睡，這種落差感會被放大」。