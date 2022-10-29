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老公陪回娘家！狂抱怨「鄉下很無聊」妻神回覆他秒閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
老公陪她回娘家一直抱怨無聊，妻子只好用在家每天面對婆婆也很想嫌的情況來反擊。 圖／ingimage
老公陪她回娘家一直抱怨無聊，妻子只好用在家每天面對婆婆也很想嫌的情況來反擊。 圖／ingimage

一名人妻近日表示，最近老公陪她回娘家，因為在鄉下地方，老公就開始抱怨很無聊，原po建議他看電視又被拒絕，最後用「1句話」馬上讓老公閉嘴，網友也大讚，「真的要換位思考」。

一名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文說，最近老公陪她回娘家兩天，但私下一直跟他抱怨「在妳家好無聊，鄉下都沒什麼可以逛」，原po體諒他，表示鄉下真的沒什麼娛樂，不然可以去看電視。

不過老公又嫌「去客廳的話要是妳爸媽也在看電視怎麼辦？妳爸媽講話我還要認真聽、認真回，怕講錯話會私下被罵」，結果原po聽不下去，馬上回擊「我懂我懂，我在你家面對你媽也是一樣的感覺，而且我還是每天看到你媽，大概能嫌的都嫌完了，我都能撐到現在了，相信你也可以的」，老公聽完後馬上閉嘴不敢講話。

人妻的反擊也讓不少網友大讚，「換位思考，就能理解對方的立場」、「高EQ 的女人，很讚！」、「這下妳老公應該懂妳在他家的感受了吧」、「一針見血，比喻的真好」、「將心比心很重要」、「神回覆，完勝」。

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