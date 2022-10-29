男友為20萬高薪推她下海「色色事妳決定」 女氣炸提分手

畢業後的出路讓人很焦慮。有一名女大生分享，男友高中畢業後就沒有升學了，原本要做木工，但覺得太累又沒賺多少就辭掉了，結果跑去當酒店少爺，近日得知她不知道做什麼工作，於是狂推薦到他們店裡當小姐，甚至說「色色的事可以自己決定要不要接」，讓她傻眼又火大，馬上喊分手。

一名女大生近日在「Zuvio校園」上發文表示，自己是大四生，而男友高中畢業後就沒有再繼續讀書了，原本他是跟著朋友爸爸學做木工，但後來覺得太累又沒賺錢就辭掉了。

之後男友跑去應徵酒店少爺，因為他長得高外型也算帥，所以馬上就錄取了，最近得知原po畢業後還沒有目標，於是狂推薦她到自己上班的酒店應徵小姐，還興奮說每個月薪水有20萬，要不要接「色色的事」可以自己決定。

原po聽完很傻眼也很火大，甚為身為男友竟然不是說「千萬不要接」，而是叫她自己決定，因為太瞎，也和男友提出分手，也感概男友進去酒店業工作後，思想整個變了。

不少網友也說，「他拉你下水其實也代表對妳沒那麼看重吧.... 幸好分了」、「分手吧！這種男生不值得再一起」、「哪天和店裡小姐偷吃都不意外」、「他根本沒把妳放在眼裡啊」、「還是要多愛自己一點」。