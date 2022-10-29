月薪57K！女友媽聽完「職業」秒變臉：29歲了還不換工作嗎？

有一名男網友表示，自己在餐飲業工作近6年，算是個小經理，月薪加總差不多有5.7萬，和女友交往快一年，和她家人見面吃飯，女友爸媽一聽到他是做餐飲業後瞬間愣住，媽媽甚至當面問「不考慮換工作嗎？」，讓他不解，做餐飲業工作怎麼了嗎？還是開玩笑？此文曝光後馬上引發熱議。

一名男網友在Dcard以「餐飲業真的那麼不好嗎」為題發文，他今年29歲，在某餐飲體系工作近6年了，算是個小經理，月薪加上加班費差不多可以領到5.2萬到5.7萬區間，是兩頭班，上班幾乎整天在公司，除了放假沒什麼自己的時間。

和女友是透過朋友介紹認識，交往了差不多快一年，前陣子和她家人吃飯，聊天時都很熱絡也很愉快，但是女友爸媽問到工作時，原po回答「在餐廳工作」，他們瞬間愣住，接著女友爸問他「是服務生嗎？」，原po則回答「是經理」。

接著女友媽直接補一句「那就也算是個服務生嘛」，然後馬上對原po說「29歲怎麼還在餐廳上班？之後有沒有考慮換其他工作？」，讓原po很無言，之後氣氛突然變得很奇怪。

原po聽完後覺得不解，認為做餐飲業大家都有點偏見，跟舊同學說在餐廳上班，大家也會說「在餐廳端盤子喔？」，原po表示感覺真的不是很好，「想問大家真的都對服務生和餐廳的工作有先入為主的想法嗎？還是只是開開玩笑？」。

此文一出後馬上引起熱議，不少人認為「整個社會風氣就是這樣吧 我也覺得餐飲沒有不好，可是我的家人非常不喜歡餐飲」、「如果是我女兒的另一伴，會 工作要排班、時常加班、偏勞累、鞠躬哈腰、放假接電話、薪資容易碰頂...除非你是老闆，我才會考慮」、「我老婆也是餐飲業打混二十年，也做到理字輩，問題是，結婚之後，你能給家庭多少時間？」。

但也有人覺得，「我覺得能幹到最高主管以上的階級，都還算讓人放心欸，同為外場餐飲人為你加油 」、「我自己也是從事餐飲副理，男友是餐飲經理，我們兩都接觸餐飲業快10年的時間，現在人的思想唉...餐飲業就是端盤子，餐飲業就是書讀的少，巴拉巴拉的一堆垃圾話，我們不偷不搶靠自己對的起自己也沒不好」、「你這狀況不是做餐飲不好，而是碰到了價值觀不同的家庭」。