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不想當眾玩「親親豬五花」接吻10秒 他慘遭女友傳訊分手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己因拒絕參與需在眾人面前與女友接吻的活動，而與女友瀕臨分手。示意圖／ingimage
網友分享自己因拒絕參與需在眾人面前與女友接吻的活動，而與女友瀕臨分手。示意圖／ingimage

一名網友分享自己因「親親豬五花」活動與女友瀕臨分手，原PO因不想被逼著在眾人面前與女友接吻，因而大聲拒絕，事後女友傳訊息表示「當朋友就好」，引起許多網友回覆。

一名男網友在Dcard感情版發文，表示自己為了慶祝紀念日，帶女友去吃燒肉大餐，一開始吃得很開心，她也很滿意今天的大餐行程，但剛好今天吃的燒肉店有辦活動，也就是「親親十秒送一份五花肉」，因為女友本身個性外向，且很愛參加活動，所以她看到這個活動時就很想參加。

然而原PO好死不死在之前有答應過女友說要一起參加活動，但原PO本身很怕群眾目光，在生活中也是那種很邊緣、毫無存在感的人，所以當女友想參加親親五花肉活動時，為了怕女友一直叫自己參加，因此原PO很義正辭嚴的跟她說「我不想！」

而女友接著竟開始使出撒嬌戰術，試圖說服原PO「參加一次就好」、「以後都聽你的」之類的話，但原PO還是覺得拉不下臉，要在大家面前親十秒，原PO最後實在受不了女友，就帶情緒的表示：「妳能不能不要每次都叫我陪妳一起參加活動啊！我覺得很丟臉！」講完的瞬間連隔壁桌的人也看了過來。

女友在聽到原PO的話後就沒再叫他參加，最後很和平的吃完飯，但回到家之後，她傳長訊息給原PO，表示彼此的個性不太適合，希望可以當朋友就好，這讓原PO思緒相當混亂難受，因此詢問網友是否「還有機會挽回她？」

網友紛紛留言表示「『我覺得很丟臉』這句話，我這個路人聽到也覺得很傷人，或是你只是氣話，但你好像隱忍很多次了，情緒突然爆發，對彼此造成傷害也不小，你之前都沒提出來溝通嗎，怎麼會一直隱忍呢？」、「我覺得她意識到你們真的不適合這樣而已。也許這剛好只是個火藥引線點燃你們積怨所有的不滿。也許她這是個衝動決定也說不定，挽回有機會啦，加油」、「就真的不適合，你自己說她很喜歡參加活動，但你就不是啊」。

分手 Dcard 兩性關係

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