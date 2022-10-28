跟單親媽交往被索每月1萬 他求助「該給嗎？」眾人答案一致

不論情侶或夫妻，在金錢上的支出一定要溝通好，以免為了錢反目成仇。一名男網友在臉書透露自己和單親媽媽交往，但對方卻提出要他每個月固定給一筆費用當作約會基金，如果不給就分手，讓他聽了非常傻眼，而鄉民們也認為彼此觀念不合，分手比較好。

原PO在「靠北婚姻」想問大家「跟單親媽媽交往就是要給錢嗎？」他說自己目前跟一名喪偶、有三個孩子的單親媽媽交往兩年，但日前對方卻提出要原PO每個月給予1萬元的要求，這筆錢當作兩人的約會基金以及和孩子出門的各種花費，每個月花完為止。

原PO聽完覺得很傻眼，他說平時都會到女方家幫忙，週末也會煮飯、陪孩子玩，自己還會買禮物、生日送東西等等，有時候花費都是兩人隨意輪流出，沒想到女友突然提出這樣要求，還撂話不給就分手，讓他相當無奈。

原PO表示女友比他還有錢，雖然沒工作，但前夫公婆每個月都會給她好幾萬元，連房子都是公婆送的，也沒有房貸要繳，前夫還留下遺產現金，生活上根本衣食無虞，但對方卻認為跟單親女子交往的男人，理所當然就是要出錢，讓原PO不知道該不該答應，只好上網詢問鄉民們看法。

眾人答案一致都認為雙方還是分開比較好，「我是覺得，如果你沒辦法接受那就離開啊不是嗎？如果你要這麼斤斤計較的話，那你還是單身好了」、「這價碼以後只會高不會低，她會告訴你真愛無價真情難買，你好好考慮」、「會這麼說應該是財力不夠強大，你條件還可以的話，趁早走人吧，威脅不是一件好事」、「講難聽點，她已經有給她一萬可能的備胎，只是你喊分手她沒罪惡感吧」、「我覺得如果雙方都計較錢（價值觀不同），直接分手比較乾脆」、「不要浪費時間，沒住在一起，開口要錢就是有問題」。