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爸喊「幫妳添個弟弟」對象卻是家中外勞 女兒崩潰：還要媽當僕人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，爸爸宣布家中的外籍移工懷孕了。示意圖/ingimage
一名女網友分享，爸爸宣布家中的外籍移工懷孕了。示意圖/ingimage

一名女網友分享，爸爸有重男輕女、兒子傳宗接代的傳統觀念，但媽媽生下她時已經32歲，屬於高齡產婦，因此不願冒風險生2寶，爸爸後來也就不再提起。然而，近期爸爸卻突然宣布家中的外籍移工懷孕了，而且還是爸爸的孩子，讓她不敢置信「難道是要我媽離婚讓她入主嗎？」。

該名網友在Dcard分享，起初爸爸很想要兒子，但媽媽生下她時已經32歲，不願冒風險再生2寶，所以爸爸只好放棄。原po說，小時候爸爸常跟她說，「如果妳是個男生一定更優秀」，但隨著她漸漸長大，爸爸也不再怨嘆。

她透露，家中有雇用一名女外籍移工，會幫忙打掃家裡、照顧爺爺、跟媽媽一起做家庭手工等，在她們家也有自己的房間，平時也會跟他們一起吃飯，彼此相處融洽。

然而，這個月初媽媽卻突然每天藉酒澆愁，常喝到半夜回家狂吐、頭痛不舒服，而她出於關心碎念幾句，媽媽卻崩潰說「現在連女兒也要看不起我，全世界的人都在等著看我笑話」。

直到某天，爸爸公布家中的移工懷孕了，還開心地跟原Po說「爸爸要給你添一個弟弟了」，媽媽藉酒澆愁的原因這才真相大白。她氣憤表示「出軌就算了，還對外勞（移工）動手，那現在孩子是歸她還是歸我們家？要怎麼拿到台灣身分證才能陪伴小孩？那需要時間欸！ 難道是要我媽離婚讓她入主嗎」。

之後爸爸甚至交代別讓移工做太辛苦的工作，除了給她薪水外，還會天天拿零用錢給她，「包吃包住包喝包錢，還讓媽媽給她當僕人」，讓她氣得想帶媽媽離開，但媽媽認為，「若走了這個家就變成移工的了」而不願搬離，讓她無助詢問「難道沒有什麼好辦法嗎?」。

文章曝光後，網友們紛紛回應，「你要不要先請你爸鑑定一下外勞的小孩是不是爸爸的？因為也有可能外勞在外面交男友」、「這是什麼八點檔劇情」、「我看妳的文章都可以感受到當下的噁心感」、「有夠可怕，居然花錢服務家政人員，好心疼妳的媽媽」。

也有不少人提出建議，「快通報，然後外籍勞工侵害配偶權讓他們賠死」、「趁她靠婚配或孩子入籍以前告下去啊，也告訴她的仲介公司讓她在那個圈子直接臭掉以後難找工作，她現在還是外國人，說不定這麼一折騰她會覺得麻煩而自己離開」、「帶你媽去律師事務所諮詢律師…就算不離婚也很多方法可以操作」。

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懷孕 移工

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