省成這樣？尪逼她「1個便當跟2孩分食」妻子泣：持續12年了

一名媽媽難過表示，每次丈夫負責買便當回家，就只會買兩個，一個自己吃，另個則是要她與2個孩子分著吃，這種情況已持續12年，她為了不想讓孩子餓肚子，每次孩子問她有沒有晚餐吃時，她都只能謊稱「我在減肥」。

這名2寶媽在臉書社團「靠北婚姻2.0」大吐苦水，她表示雖然早知道嫁錯人，但每次看到自己的晚餐是「分剩的便當」，心裡就有無比心酸。這樣的情況持續12年，只要丈夫負責買飯，就只會買2個，一個自己吃，一個要老婆與2個小孩一起分，「每次大寶小六、小寶小二，會問媽媽有沒有晚餐吃，我都笑笑地說，我在減肥…不想小孩在這種難受氛圍」。

以前原po買飯時，一定會買三個便當加菜，絕對夠4個人吃，「12年這種被輕蔑，不聽你命令就會怒罵三字經、動手……之前聲請保護令，你離開三個月，求著回來客氣沒一個月又回本性，還動不動故意找碴，手機錄影自導自演，吵著要報警」，連小孩都看不下去，想上法院跟控訴「爛爸爸」，最後原po也表示等小寶再長大一些，就準備訴請離婚。

文章曝光後，許多網友們紛紛勸她趕快離婚，「傻眼，連便當錢都要這樣」、「抱抱你…連吃東西都委屈的愛情不要也罷」、「讓自己變強大後，就不需要他的存在了」、「選擇真的比努力重要，走錯路即使拼命走，目的地一樣是錯的」、「為小孩也為自己，努力求進，外面的空氣真的新鮮很多」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線