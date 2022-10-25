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她不解交友軟體8成男性興趣是「這項」 網點破事實：寫給妳看的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現交友軟體上，每個男生的興趣都顯示「愛露營」。示意圖／ingimage
一名女網友發現交友軟體上，每個男生的興趣都顯示「愛露營」。示意圖／ingimage

許多人會使用交友軟體來認識新朋友，避免生活圈太過單一，不過日前有位女網友分享她使用交友軟體的經驗，發現男生的興趣都出現「戶外露營」，讓她不解「為什麼不論怎麼樣的男生，都會喜歡戶外露營？」對此，網友笑翻表示「寫給女生看的」。

一名女網友在PTT發文表示，她用知名的交友軟體Tinder時，發現上面的男生不論身高、身材，八成以上的興趣都會寫「露營」，想到以前男生的興趣都寫「聽音樂、看電影」，讓她好奇「這些人什麼時候興趣變成露營的？」

對此，有網友點破事實「其實那個就寫給女生看的，如果女生喜歡閱讀的話，那就每個男生都泡圖書館」，「因為現代女生都喜歡到處去玩，男生的興趣都是女生喜歡什麼才跟著做的，以前女生喜歡聽音樂、看電影，現在變成露營而已」。

還有人笑稱「這是在說自己有錢、有閒時間、愛運動又身體好」、「以前都是寫出國旅行，現在是露營」、「放心之後就會改成出國旅遊，解封後誰還要露營？」

露營 交友軟體 PTT

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