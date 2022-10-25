10年男友進台積電後性格丕變 她攬全部家務卻遭嗆：做一下會怎樣？

有護國神山之稱的台積電是許多理工學生畢業後的首選，不過裡頭爆肝的工作文化也經常遭到詬病，近日一名女網友就抱怨，男友自從進了台積電工作後，疑似因壓力太大導致性格變得極度暴躁，不少網友認為男友自身脾氣佔較大原因，但有工程師透露，台積電的工作氛圍確實會讓人變得自私。

一名女網友在Dcard發文傾訴，她表示近來和交往近10年的男友感情生變，起因是男友進到台積電工作後性格丕變，一開始她告訴自己男友是因壓力太大才會如此，因此盡量包容對方脾氣，並攬下多數家務，然而男友性格卻愈來愈暴躁，有時太累沒做家事，就會遭對方指責「我平常都很累了，妳就做一下會怎樣」。

她還指出，男友不時會對其他行業表露不屑，「上次他還在說體保生如何如何的，我跟他說可是別人是把我們平常唸書的時間拿去練運動啊，他就不開心了，覺得我在鄙視他」。她表示男友剛開始工作時只是偶爾失控，現在卻已成常態，讓她懷疑究竟真的是工作環境的問題，還是男友本身變了，「常常拿他工作壓力很大要我退讓，久了發現他只是在佔我便宜」。

一些網友認為男友本身性格佔較大因素，「這種人本身就是有劣根性在才會這樣」、「可能被周遭的人價值觀影響，但如果不是自己也有這種想法的話，也不會這麼容易被影響」、「跟公司沒關係，人家本性出來了」、「盡早放生吧，裡面壓力大沒錯，但這不是用來傷害另一半的理由」、「就是露出本性了，我去台積的同學也沒這樣」。

然而不少同為工程師的網友指出，公司氛圍確實影響甚巨，「我在的部門就差不多是這樣，一個case發生時不是討論，而是掌權者不分青紅皂白、毫無邏輯的review，很多人都會變成像妳男友這樣」、「台積的highlight文化真的會把人搞瘋，在公司要看各個單位的臉色，回家後當然不會想再管其他人臉色了，直接擺爛啥都不做」、「很多人進去個性都被灌輸台積DNA，整個人格都變得很自私自利」。

有網友建議雙方再溝通看看，「過去的他或許只需負擔學生的角色壓力負擔較小，現在的他同時可能肩負工作者等更多角色，但人是會學習跟成長的」、「約一天你們可以把妳心中的想法跟看法都說出來，如果對方無法溝通跟改變，那妳就要重新考慮了」。