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【慢慢讀，詩】傅詩予／初夏的傍晚

聯合報／ 傅詩予

這群薔薇，這群鳶尾花

這群芍藥，這群被暖風拂過的臉

這夕照下盪過來的一船彩色

這黑夜前湧來的千隻蝴蝶

與我花園噴出的水花齊舞


每個傍晚，我在這台上歇腳

那些松鼠，那些鳥兒

那些盪過眼簾的記憶

盪來的笑聲，好像來自我的童年

盪回去的，是我捎回去的懷念


這棵松樹，腳被命運牢牢

抓住，一日比一日減少的韶光

這逐漸幽暗的後院，奇異的水聲

汩汩噴出少年時的千花千葉

花東健行，轉身遺忘了的朋友


相贈的花扇，拂來初夏的甜味

幾場交誼，幾番黃昏，幾片閃現的

綠葉，顫顫地在琉璃晶透的夜瀑

來臨前，致黃昏最美的珠寶

被一隻遠遠盪來的紅鳥拾走

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