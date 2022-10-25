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【慢慢讀，詩】傅詩予／初夏的傍晚
這群薔薇，這群鳶尾花
這群芍藥，這群被暖風拂過的臉
這夕照下盪過來的一船彩色
這黑夜前湧來的千隻蝴蝶
與我花園噴出的水花齊舞
每個傍晚，我在這台上歇腳
那些松鼠，那些鳥兒
那些盪過眼簾的記憶
盪來的笑聲，好像來自我的童年
盪回去的，是我捎回去的懷念
這棵松樹，腳被命運牢牢
抓住，一日比一日減少的韶光
這逐漸幽暗的後院，奇異的水聲
汩汩噴出少年時的千花千葉
花東健行，轉身遺忘了的朋友
相贈的花扇，拂來初夏的甜味
幾場交誼，幾番黃昏，幾片閃現的
綠葉，顫顫地在琉璃晶透的夜瀑
來臨前，致黃昏最美的珠寶
被一隻遠遠盪來的紅鳥拾走
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