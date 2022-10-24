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下班回家看見「男友睡了妹妹」 她崩潰哭喊：該怎麼面對？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友哭訴自己親眼見到「男友睡了妹妹」，讓她苦不堪言。 示意圖／ingimage
一名女網友哭訴自己親眼見到「男友睡了妹妹」，讓她苦不堪言。 示意圖／ingimage

日前一名女網友分享一段令她痛心的故事，她透露某天上大夜班回到家時，一進家門竟發現「妹妹和男友躺在同一張床上」，男友趕緊向她解釋並保證什麼都沒發生，但原PO坦言見到那一幕實在難以相信男友的說詞。

原PO透過Dcard發文表示，原PO和男友住在高雄，原PO妹妹則在台北讀大學，連假時妹妹到高雄玩便借住在她家，因原PO上大夜班的關係，所以直到早上才下班到家。

怎料當原PO一打開家門，竟見到自己的妹妹躺在男友床上，男友見狀趕緊向她解釋，是因為妹妹昨天喝了一點酒、有點醉了，「然後她走錯房間」，男友不好意思叫醒她，所以就「讓她睡在他旁邊」，且男友向原PO保證兩人絕對沒有發生什麽事情，但原PO被嚇到不知所措，「我現在的心情真的好複雜，我該相信他嗎？」

網友們聽了都直搖頭，紛紛留言表示「絕對是有鬼好嗎！」、「妳要是相信，那就好笑了」、「實在太扯，完全無法原諒」、「完全不相信，妳妹喝醉走錯房間，妳男友可以選擇睡客廳，不然就是先不睡、等幾小時後再叫妳妹起床回她房間，反正我是完全不信睡在一起沒幹嘛，何況還喝酒～」。

原PO事後也補充回應，她坦言當初相信男友和妹妹沒有發生踰矩行為，但後來妹妹良心不安、自己坦白了，「她說他們那天都喝得有點醉，藉著酒膽且意亂情迷的情況下就⋯⋯」，得知真相的原PO最終向男友提分手，「至於妹妹，我不知道以後該怎麼面對她了，好痛苦」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 情侶 分手

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