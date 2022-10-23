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完了！她婚禮播玖壹壹「這首歌」 奶奶一聽氣炸：娶這啥老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在婚禮上播玖壹壹的《嫁給我吧》，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO在婚禮上播玖壹壹的《嫁給我吧》，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不少人都會在婚禮上播浪漫歌曲，甚至會準備一些驚喜小活動，讓自己和另一半擁有美好回憶。不過，一名女網友在網路上發文，表示因為在婚禮上播了玖壹壹的《嫁給我吧》，導致老公的奶奶非常不開心，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「婚禮放的歌曲不小心惹怒奶奶怎麼辦」為題發文，她透露因為疫情關係，婚禮延後了快兩年才辦，但可能因為「憋太久」，所以和老公決定讓婚禮的氣氛變得輕鬆一點，於是把婚禮歌曲從浪漫風格變得活潑俏皮。

然而，其中一首歌曲就是玖壹壹的《嫁給我吧》，原PO本來只是覺得歌曲很High，沒想到老公的奶奶聽了很不開心。經由原PO妹妹轉述，奶奶聽到歌曲後就碎碎唸，「不是欸，這是在唱啥？娶這什麼老婆？真的很亂來耶！」聽到妹妹的轉述後，原PO覺得心理壓力很大，「下次跟老公他奶奶見面的時間應該是除夕吧，我會不會完蛋了」。

原PO坦言假設對方因為這種事情不開心，自己也會覺得非常無言，「畢竟他奶奶好像不是好惹的人物，每個媳婦或女婿，反正只要不是他家原生的人，好像都被她罵過」。對此，原PO感到不知所措，因此發文詢問網友，「我好緊張，還是我過年就帶幾盒補品去，稍微巴結奶奶一下，其餘隨緣？這樣會很不禮貌嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不要回去，強烈支持婚後夫妻各自回原生家庭過年」、「不能說是妳老公選的歌嗎？自己的孫子可能比較罵不下去」、「完全不會想要因為這種原因巴結，都可以因為一首歌被惹怒，幹嘛還要浪費時間和力氣去討好」、「我才懶得去巴結她，我是嫁給我老公又不是嫁給整個家族，見面機會都減到必要見面的節日即可」。

經過網友的開導和鼓勵後，原PO在貼文中補充寫道，「謝謝大家幫我想辦法或安慰我，我感覺好多了，沒那麼不安了！反正見面時就有禮貌，假設有提起的話，再跟奶奶解釋是兩個人一起選的，如果沒提起就算了！總之真的很感謝大家那麼熱心！」

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