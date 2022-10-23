女友「叫全名」讓他害怕充滿小劇場 網友一面倒贊同

人的言語中常常會透露出情緒，有男網友分享女友叫他全名時，通常是做錯事時會被罵，因此聽到全名時就會感到害怕，此文一出紛紛引起許多網友的共鳴。

原PO在Dcard上表示，女友平常稱呼他時，通常是名字後面的兩個字或者寶貝，但當她生氣或有嚴肅的事情時，就會叫「全名」，直呼「聽到大概就知道完了」。

他分享，有次在用電腦時，原PO女友突然叫了他全名，當下直覺反應竟是，「她生日不是還沒到嗎？還是我答應她的事情忘記了？」於是就靜靜的看著她想說自己是不是怎麼了，結果僅是詢問能不能陪她去大賣場買東西而已。

有女網友分享，自己男友也是，每次叫他全名的時候確實是他做錯事要被罵了，聽到自己聲音變低沉還叫全名的時候就代表出大事了；另有網友表示，自己也是用這種方式教育女兒，平常可以嘻嘻哈哈，但一叫全名時，會嚇到不敢呼吸。

許多網友紛紛表示，「啊我全名也只有兩個字欸，難怪我常常被打」、「求生慾好高」、「好有趣，以後交男朋友來試試」、「我叫我男朋友很常都是連名帶姓在叫，完全對他沒殺傷力」、「我也是，對孩子也是這樣」。

也有人害怕表示，「我也超怕…每次聽到全名，都會想一下剛剛哪裡做得不好」、「老公也很害怕聽到我叫他全名，每次這樣叫就會苦瓜臉」、「我也怕我媽叫我全名甚至後面兩個字⋯」、「我男友也說聽到全名就表示完蛋了」、「男人都是這樣子膽戰心驚，心裡劇場已經跑一輪了」。