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控制欲太強...逼媳婦把月薪轉入自己帳戶 婆婆：生活費來請款

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，婆婆主導家中經濟權，並要求原PO把每個月的薪水，改匯入婆婆帳戶。示意圖/ingimage
一名女網友分享，婆婆主導家中經濟權，並要求原PO把每個月的薪水，改匯入婆婆帳戶。示意圖/ingimage

婆媳問題千百種，有女網友在網路上發文詢問，婆婆主導家中經濟權，並向原PO提出把每個月薪水改匯到婆婆帳戶內，若需要生活費，再向她請款，因而詢問網友「可以用不合公司規定為理由，拒絕婆婆的要求嗎？」誇張行徑讓許多網友超傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆認為家中的經濟權應該由她本人控制，並要求媳婦通知公司，把以後每月的薪水改匯到婆婆帳戶內，若需要生活費時，再跟她請款，並詢問網友「媳婦可以用變更匯款帳戶不合公司規定為理由，來拒絕婆婆的要求嗎？」

有網友跳出來表示，這種婆婆相信沒有任何的媳婦會接受，直呼「憑什麼要婆婆這樣來掌控媳婦？」，再以同理心比喻「若婆婆生的女兒被同樣要求，不抓狂才怪」，更指出原PO老公的態度也很重要，若他也同意，勸原PO也要有心理準備，「自己想想這種家庭，妳還有明天嗎？」

也有人解釋婆婆的要求恐違法，以公司來說，並不合理也不合法，簽了切結書也無效，原因在於「公司勞健保是原PO的名字，公司不能把薪資匯入其他人的帳戶」。

許多網友紛紛表示，「這太誇張了，她怎麼不讓自己的小孩賺的錢也都轉到她的帳號呢」、「誇張欸這婆婆，活在自己世界裡嗎」、「妳的錢在怎麼輪也輪不到她拿」、「連妳父母都沒這權力了，婆婆哪來的權力」、「直接拒絕，婚姻又不一定長久」。

婆婆 媳婦

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