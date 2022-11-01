雨天上學鞋濕好討厭！網媽4妙方擺脫整天臭濕襪

【文：武美齡】

雨天上學，孩子難免遇到鞋襪濕透的窘境，一整天濕黏難耐好痛苦，有的班級角落還出現「曬襪區」，臭氣熏天實在太恐怖，為了避免這種地獄級雨天困擾，聰明的網媽們分享4種雨天上學鞋襪常保乾燥的小祕方，學起來！讓你家寶貝未來上學都能乾爽快樂的度過每一天。

1.土法煉鋼法

「穿涼鞋或雨鞋上學，再帶球鞋、襪子到校更換。」「別忘了多帶一條乾毛巾擦腳。」「穿拖鞋去學校換，有些學校有規定不可以穿涼鞋。」「假如若穿長褲，記得上學途中把褲子捲到膝蓋免得弄濕，到了目的地腳擦乾再換鞋襪。」「穿雨鞋上學，若當天有體育課記得一定要帶球鞋去換。」

2.雨鞋套

「有種雨鞋套直接套在鞋子的外面，收起來也很小，放在書包裡方便隨時用。」「我家鄰居用塑膠袋幫小孩套在鞋子上，但底部可能會滑要小心。」「現在也有防滑的雨鞋套，網路上很多可以找找。」「我小孩不穿雨鞋，因為運動時不方便，建議買高筒雨鞋套。」

3.洞洞鞋、布希鞋上場

「假如天氣不是很冷，可讓孩子穿不會露腳趾的涼鞋。」「先看老師和學校有無特別規定，若無可以準備一雙洞洞鞋。」「穿洞洞鞋到校後等腳乾爽後，或是帶小方巾把腳擦乾，再看要不要穿襪子。」「我是讓小孩穿布希鞋，避免積水和腳臭。」「很多家廠牌有出防水運動鞋，效果也不錯。」

4.防水噴霧

「鞋子直接噴好噴滿防水噴霧。」「我家爸爸會幫鞋子噴上防水噴霧，另外會幫孩子防備用鞋在學校，真的不舒服就可以替換。」「噴防水噴霧在鞋子表面，下雨比較不會滲進去。」「建議要在通風處並戴口罩使用，防水噴霧顆粒非常小，一旦吸進肺裡很難排出來。」

除了爸媽們各出奇招幫孩子的球鞋做防水，學校也有貼心舉動來幫助學生，例如有的校園會特地準備吹風機，讓孩子吹乾濕掉的襪子或衣服。

吸濕大法！濕鞋快速變乾鞋

而孩子的球鞋若不小心濕掉，回到家該怎麼讓它快速變乾呢？家事達人陳映如分享妙招，例如在鞋子裡面塞報紙或者白報紙，可讓鞋子快快乾；此外，若紙濕了也要記得趕快更換；吹風機可快速吹乾鞋子，但皮鞋不適用，恐會損害皮革。另有網友分享，當鞋子已半乾後，放在除濕機附近也能加速乾燥進度。

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