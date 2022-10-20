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被包養半年！男論及婚嫁才知「準岳母」是當年床伴：差點吐了

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友因為失戀找了阿姨當床伴，結果和現在的女友論及婚嫁後見家長，才發現準岳母就是當初的阿姨，讓他嚇到快吐了。 圖／pakutaso
男網友因為失戀找了阿姨當床伴，結果和現在的女友論及婚嫁後見家長，才發現準岳母就是當初的阿姨，讓他嚇到快吐了。 圖／pakutaso

現實的劇情比八點檔還要誇張？有一名男網友表示，大學時候因為失戀，空虛纏身，認識了一位快50歲的阿姨，感覺就像在跟霸氣總裁交往一樣，基本上就是單純的床友，分手後男子又遇到了現在的女友，目前論及婚嫁，便和對方爸媽見面，沒想到「準岳母」就是當初的阿姨，神展開的劇情讓網友都看傻了眼，原po也表示當下嚇到差點吐出來。

一位男網友Dcard發文說，他曾經在大學談過一場轟轟烈烈的初戀，四年裡幾乎沒有回憶是沒有她的，畢業之後，因為工作忙碌緣故，兩人見面頻率變少，某次要給驚喜到她家突襲她，結果在家門口看到了一雙不認識的鞋子，於是結束了這段感情，但空虛感卻纏身不走。

這段時間原po有認識其他女生，但卻沒有任何感覺，最後他聽從朋友建議，上了「地方媽媽」網站，認識了一位徐阿姨，平常有在運動，身材很好，完全看不出來是一位快50歲的人，像是30歲的姊姊，出去吃飯時都是她請客，還會接下班，勸他多存錢，感覺就像在跟霸氣總裁交往的感覺。

不過原po也指出，其實兩人交往不深，多半都停留在閒聊，對方的感情狀況也都一概不提，基本上就是單純的床友，大概半年後，原po認為感情生活也沉澱的差不多了，就和對方提出想結束關係，徐阿姨也很瀟灑地回應「那就之後再聯絡囉」，載他回家後就沒再聯絡過了。

原po後來在公司認識了一位女生，什麼都能聊，進而就約會、交往，就像他理想的感情生活，到現在也滿三年，女友也知道原po有約過阿姨，也表示不在乎，2人到現在感情穩定，也論及婚嫁，於是決定先和爸媽見面、吃飯。

結果到了吃飯那天，原po停車時跳出了一個訊息，寫著「是你吧，等下我們不認識」，他大腦一片混亂，走進餐廳坐下後，徐阿姨面帶微笑的說「初次見面」，原po也用力擠出自然的笑容回應，那頓飯表面很愉快，但原po中間不知道去廁所深呼吸了幾次，還差點吐出來。

回到家時，原po的通知又亮起，徐阿姨又傳訊說「把這個好友刪了吧」，後來原po和女友目前還算順利，雙方父母也相處融洽，連結婚日子都訂好了，原po也表示，知道會被罵，但還是想把這件事講出來。

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