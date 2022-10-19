快訊

股價跌勢未止…台積電只會更強？謝金河曝有大老闆準備全押

減稅失敗的逼宮危機：特拉斯會成為英國史上最短命首相嗎？

高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移動的死亡筆記本？新電視冒煙、奧主管被車撞 他曝女友神秘體質網怕爆：千萬別放生

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，只要跟女友接觸的人事物，沒有一項是完好無損的，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。圖／ingimage
有網友表示，只要跟女友接觸的人事物，沒有一項是完好無損的，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。圖／ingimage

災星轉世？一名網友表示，只要跟女友接觸的人事物，沒有一項是完好無損的，他舉例，有次借機車給女友，輕則車子毀損、重則出車禍躺醫院，有次買了新的電視，女友只是拿著遙控器轉台，沒想到電視就「冒煙了」，更誇張的是，有回三位主管刁難女友，沒想到當月主管們就接連出事，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文，他認為女友是「災星轉世」，只要她所接觸的人事物，沒有一樣是完好無損的，「只剩我還沒出事過！」，原po舉例，借機車給女友，輕則車子毀損、重則出車禍躺醫院，機車已經買第三輛了，原po也解釋，女友並非三寶，而是「她被三寶擊落…」。

原po再舉例，有次買了新的70吋電視機，那天剛好女友在，她拿走遙控器想轉台看別的節目時，「電視就冒煙了…」，一看裡面居然是電路板燒毀，令原po不禁直呼，「電視我才買3天啊！這真的讓我匪夷所思」，他也接連舉例，女友搭公車上班，10次有7次遇上車子拋錨、玩手遊都是徹底非洲手，手機還會毀損、吃迴轉壽司，轉盤運送帶直接出事，且去兩間都一樣。

最誇張的一次是，某回女友被主管刁難，下班後主管就被車撞，住醫院1個月，那個月份有三個刁難她的主管都紛紛出事，因此主管都不敢對她出言不遜，「只求她把事情做完趕緊下班」，原po表示，女友的烏鴉嘴肯定開光過，有次跟女友去看表演，她說了句，「這些人花式溜冰好厲害，只要不摔肯定很完美」，沒想到下一秒表演者直接摔倒，事後聽說表演者骨折，最後，原po表示，「唯獨慶幸的是，跟她去公園散步倒是很平安、很幸福！」。

網友紛紛表示，「她屬於你的，千萬別放生！不要害別人」、「如果她和你交往前都沒事，和你在一起後災難重重，那也許你算是她的煞星吧…」、「你應該是撿到死亡筆記，真人限量版」、「你還能活著，也算命中註定是她的另一半了」、「可以去靈異公設分享一下了…」、「記得好好供奉著…」、「真的別分手，不然後果…」、「她有十世衰神隨侍在側了吧！」、「移動的死亡筆記本，她能幫你改變世界」、「差不多輪到你啦」、「其實換個方面想，她只是更高機率的讓你看見『有可能』發生的事情」、「地獄倒霉鬼？要跟鬼哥對賭才行」。

有網友則分享自身經歷，她小時候是倒霉鬼，身邊的人跟她接觸都會出事，就類似像文中的女友一樣，不過長大後就完全沒這個現象了，「不過我都把那些現象視為巧合，只是剛好比較倒楣而已」。

情侶

延伸閱讀

晚2小時出生可能要「多當8個月兵」 95年元旦男寶寶超崩潰

人妻新婚3天逃回娘家 網見「真實原因」怒轟：別禍害別人家

年薪近百萬「在台北只能苟活」 台北女友譏：桃園窮鄉下

分手6年女友重傷 高爾宣兄弟唐仲彣驚爆恐女症

相關新聞

移動的死亡筆記本？新電視冒煙、奧主管被車撞 他曝女友神秘體質網怕爆：千萬別放生

災星轉世？一名網友表示，只要跟女友接觸的人事物，沒有一項是完好無損的，他舉例，有次借機車給女友，輕則車子毀損、重則出車禍躺醫院，有次買了新的電視，女友只是拿著遙控器轉台，沒想到電視就「冒煙了」，更誇張的是，有回三位主管刁難女友，沒想到當月主管們就接連出事，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

人妻不孕到宮廟求子！師父稱「捐10萬」保證懷孕 網狂勸：不如去做試管

步入婚姻後，不少夫妻會想生孩子傳宗接代。一名網友結婚以三年，將邁入高齡產婦，因一直無法懷孕打算要做試管嬰兒，最近有人介紹一間私人宮廟給她，不少人去了之後沒多久就懷孕，師父表示，若要化解這個問題，必須捐10萬元，令她不禁有點懷疑，於是想問問網友們的想法。

男友找親姐合租房她怨「不自在」 網全傻眼：放了他吧

不少人為了省錢會選擇分租套房、雅房或是找親朋好友一起分租。一名網友表示，因工作關係男友和姐姐一起合租房子，但這件事卻讓她相當不自在，於是想問問網友們的想法。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

「寶寶！這個肉肉燙燙幫我呼呼」十大最欠揍情侶愛用疊字

讓人想大喊：「給我好好說話！」不少情侶對話時喜歡搭配疊字和娃娃音，男生一句「寶寶」，女生一句「壞壞」，就能讓旁人猛起雞皮疙瘩、手腳捲曲，心想：「不能好好說話嗎？」但其實這些看似噁心的「兒語（baby

教召回來就當爸！人妻遭質疑「孩子不是老公的」 委屈摸孕肚流淚

一名準媽媽分享，老公去教召兩週時，她發現自己容易覺得累，直到老公回來沒幾天驗孕後才得知是懷孕了，當下她非常開心「覺得是生命中最幸福的時刻」，怎料老公卻十分錯愕，甚至懷疑孩子不是他的，讓原po聽了好受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。