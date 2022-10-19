移動的死亡筆記本？新電視冒煙、奧主管被車撞 他曝女友神秘體質網怕爆：千萬別放生

災星轉世？一名網友表示，只要跟女友接觸的人事物，沒有一項是完好無損的，他舉例，有次借機車給女友，輕則車子毀損、重則出車禍躺醫院，有次買了新的電視，女友只是拿著遙控器轉台，沒想到電視就「冒煙了」，更誇張的是，有回三位主管刁難女友，沒想到當月主管們就接連出事，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文，他認為女友是「災星轉世」，只要她所接觸的人事物，沒有一樣是完好無損的，「只剩我還沒出事過！」，原po舉例，借機車給女友，輕則車子毀損、重則出車禍躺醫院，機車已經買第三輛了，原po也解釋，女友並非三寶，而是「她被三寶擊落…」。

原po再舉例，有次買了新的70吋電視機，那天剛好女友在，她拿走遙控器想轉台看別的節目時，「電視就冒煙了…」，一看裡面居然是電路板燒毀，令原po不禁直呼，「電視我才買3天啊！這真的讓我匪夷所思」，他也接連舉例，女友搭公車上班，10次有7次遇上車子拋錨、玩手遊都是徹底非洲手，手機還會毀損、吃迴轉壽司，轉盤運送帶直接出事，且去兩間都一樣。

最誇張的一次是，某回女友被主管刁難，下班後主管就被車撞，住醫院1個月，那個月份有三個刁難她的主管都紛紛出事，因此主管都不敢對她出言不遜，「只求她把事情做完趕緊下班」，原po表示，女友的烏鴉嘴肯定開光過，有次跟女友去看表演，她說了句，「這些人花式溜冰好厲害，只要不摔肯定很完美」，沒想到下一秒表演者直接摔倒，事後聽說表演者骨折，最後，原po表示，「唯獨慶幸的是，跟她去公園散步倒是很平安、很幸福！」。

網友紛紛表示，「她屬於你的，千萬別放生！不要害別人」、「如果她和你交往前都沒事，和你在一起後災難重重，那也許你算是她的煞星吧…」、「你應該是撿到死亡筆記，真人限量版」、「你還能活著，也算命中註定是她的另一半了」、「可以去靈異公設分享一下了…」、「記得好好供奉著…」、「真的別分手，不然後果…」、「她有十世衰神隨侍在側了吧！」、「移動的死亡筆記本，她能幫你改變世界」、「差不多輪到你啦」、「其實換個方面想，她只是更高機率的讓你看見『有可能』發生的事情」、「地獄倒霉鬼？要跟鬼哥對賭才行」。

有網友則分享自身經歷，她小時候是倒霉鬼，身邊的人跟她接觸都會出事，就類似像文中的女友一樣，不過長大後就完全沒這個現象了，「不過我都把那些現象視為巧合，只是剛好比較倒楣而已」。