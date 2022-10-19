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男友找親姐合租房她怨「不自在」 網全傻眼：放了他吧

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，因工作關係男友和姐姐一起合租房子，但這件事卻讓她相當不自在，於是想問問網友們的想法。示意圖／ingimage
有網友表示，因工作關係男友和姐姐一起合租房子，但這件事卻讓她相當不自在，於是想問問網友們的想法。示意圖／ingimage

不少人為了省錢會選擇分租套房、雅房或是找親朋好友一起分租。一名網友表示，因工作關係男友和姐姐一起合租房子，但這件事卻讓她相當不自在，於是想問問網友們的想法。

一名網友在臉書社團「靠北男友2.0」發文，男友的父母住在離市區比較遠的地方，因工作關係，他和親姐姐在市區合租房子，但不知為何，原po對此卻相當不自在，於是想問問，「女生們會在意男友跟親姐姐同居嗎？」，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「換個沒姊姊的對象，最好媽媽也不要有，省得到時連媽媽都要吃醋」、「親人住一起，有什麼不對嗎？」、「去找孤兒在一起吧～」、「我就是跟我弟還有我弟女朋友一起住，怎麼了嗎？」、「妳可以自己租一間，請男朋友一起來住」、「妳是不是劇情看太多…」、「你想像力會不會太豐富了」、「你可以找男友出來同居～這樣就可以除掉你的疑心」、「你去孤兒院找獨生子啦」、「不要睡同一張床都沒事」、「不然房租你付啊」、「妳已經心理變態了，放了他吧」。

有網友則表示，「想必你會這樣，應該是他姐條件比你好蠻多，這個時候該檢討的應該是你，怎麼會去質疑人家姐弟呢？」。

不過，有網友認為，「如果真的很不舒服，就換個讓你有安全感的，感情本來就是很主觀的，不用勉強自己忍耐」。

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