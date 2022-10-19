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人妻不孕到宮廟求子！師父稱「捐10萬」保證懷孕 網狂勸：不如去做試管

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友一直無法懷孕，最近有人介紹一間私人宮廟給她，師父表示，若要化解這個問題，必須捐10萬元，令她不禁有點懷疑。圖為信徒拜拜示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
有網友一直無法懷孕，最近有人介紹一間私人宮廟給她，師父表示，若要化解這個問題，必須捐10萬元，令她不禁有點懷疑。圖為信徒拜拜示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

步入婚姻後，不少夫妻會想生孩子傳宗接代。一名網友結婚以三年，將邁入高齡產婦，因一直無法懷孕打算要做試管嬰兒，最近有人介紹一間私人宮廟給她，不少人去了之後沒多久就懷孕，師父表示，若要化解這個問題，必須捐10萬元，令她不禁有點懷疑，於是想問問網友們的想法。

一名網友在Dcard「親子版」發文，她已結婚三年，將邁入高齡產婦的年齡，曾經自然懷孕過一次，但最後胚胎萎縮，後來就一直沒消息，也看過中西醫，接下來打算做試管嬰兒，最近因緣際會被人介紹一間私人宮廟，主神是瑤池金母，不少人去之後沒多久就懷孕了，師父表示，沒有小孩是因為當初結婚日子不對，若要化解這個問題，必須做陰德，最近剛好有困苦的人沒有錢下葬，「大概需捐10萬」，這些錢是給對方。

原po表示相當驚訝，想懷孕居然要花這麼多錢，但師父說只有做了這件事，保證很快就會懷孕，這個問題若不解決，以後也很難懷孕，後來結束後，她馬上去家裡附近的觀音廟求籤擲筊，沒想到居然連續三個聖筊。

原po也表示，10萬元負擔得起，但仍有點質疑，深怕錢就這樣打水漂去了，但也怕到時候做試管一直失敗，還是要花很多錢，於是想問問網友們，「如果是你們會相信嗎？還是我再去其他廟問問呢？」。

網友紛紛勸退，「想給就簽契約啊，妳給10萬給喪家，師父拿其他不動產抵押，三個月內沒懷孕，就可以證明他騙人需付10萬給妳，若不給妳就申請法拍，看他敢不敢簽」、「10萬不如拿去做試管，聽起來有點詐騙」、「你不如找基金會，捐給真正需要的人，而不是這種的，也是一樣積德啊」、「我有認識的宮廟也很多求子的，都有解決，但都是樂捐哦，根本不需要10萬元，可以再參考其他間，因為神明根本不會跟你要錢」。

有網友則認為，「信仰這種事情很難說，就是有很多科學無法解釋的事情，不過我覺得可以多問幾間廟（？）就像多問幾個醫生一樣」、「我是覺得如果真的那麼有用，就不用那些醫生了，醫院也都可以收起來了，把錢花在醫學方面吧比較值，這種信仰的事信一半就好，不用到完全不信，也不要放太多希望在上面，尤其又是一筆不少的錢，幾千塊就算了」。

最後，原po表示，會發文是想看看有沒有人有類似經驗，畢竟有些事情科學仍難以理解，目前是傾向於去大廟問看看，之後再做試管。

試管嬰兒 懷孕 信仰 婚姻

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