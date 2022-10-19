教召回來就當爸！人妻遭質疑「孩子不是老公的」 委屈摸孕肚流淚

一名準媽媽分享，老公去教召兩週時，她發現自己容易覺得累，直到老公回來沒幾天驗孕後才得知是懷孕了，當下她非常開心「覺得是生命中最幸福的時刻」，怎料老公卻十分錯愕，甚至懷疑孩子不是他的，讓原po聽了好受傷。

該名懷孕33週的準媽媽在DCARD分享，她與老公結婚兩年，於今年3月初懷孕，起初沒有察覺任何異狀，直到老公在3月19日到4月1日去教召時，原po發現自己容易覺得累，原本可以天天熬夜，但那段時間到了晚上十點就會狂打哈欠，便在老公回來後隔幾天驗孕，才驚覺是「懷孕了」。

她透露，自己孕吐很嚴重，但懷孕期間老公很體貼，也很包容她。然而，某次兩人在車上閒聊時，她問老公「知道懷孕當下你什麼感覺呀」，對方竟回「其實我有點錯愕 因為剛教召回來...我知道你很乖，可是剛回來就說懷孕，難免...」。

原po聽完瞬間晴天霹靂，難過得眼淚差點飆出來，為了排除先老公的疑慮，她建議可以一起去做親子鑑定，但被老公拒絕，因為體諒她懷孕辛苦，是他自己不該有這樣的想法。

儘管如此，老公的一番話，仍讓她內心很受傷，她也不知道該如何與朋友訴苦，只好躲在房裡默默摸肚流淚，並難過表示「該如何消化」。之後兩人去產檢時，醫師也有算出懷孕日期，才還給她一個清白。

文章曝光，許多人都十分心疼原po的遭遇，紛紛表示「太過分了吧!拍拍媽咪，放寬心唷，讓那個壞男人睡沙發，自生自滅到他認錯為止」、「覺得老公要好好道歉、安慰、抱抱老婆，不然真的很有疙瘩」、「只有一點『小』受傷嗎？我覺得這是好嚴重的污衊耶」、「是我我就會接著說，不是你的阿，懷疑我我就讓你緊張」。

不過，也有網友們替原po老公說話，「有那麼嚴重嗎？人心隔肚皮咩，而且也哪個男生喜歡去教召，時間點太敏感才會懷疑」、「認知錯誤罷了，妳想想他懷疑不是自己的孩子還願意養，這還證明不了妳在他心中的地位嗎？」、「有沒有可能是男方對於排卵、受精、驗到懷孕的時間上不太清楚，加上是很累的情況下得知的訊息，所以可能腦袋還沒轉過來，高興的同時也有點困惑」。