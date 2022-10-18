雙重人格老婆半夜發抖問「你是誰」 人夫嚇到爆粗：失憶嗎？

不少電影都以人格分裂做題材，劇情引人入勝，但大家又曾否想像過當事人是自己親友的話，究竟是怎樣的心情？1名人夫曾發文講述妻子「變身」的經過，看到對方全身發抖抽動，醒來的第1句話便問「你是誰？」，稱自己沒有丈夫，也沒有結婚，人夫當下嚇得毛骨悚然，幸好最後第二人格只出現了2天，最後變回熟悉的另一半。

該名人夫在「匿名公社」發文，指妻子23歲時與1名家暴她的前男友交往，這段關係持續了5、6年，後來他們認識並相戀，而早在結婚前，樓主已曾目擊過女方「變身」經過，當時女方睡覺途中突然全身發抖，醒來卻只說夢見了前男友找她，兩人還聊了半個小時才繼續睡覺。

樓主沒有將該段經歷放在心上，直至婚後約2年，他們一家三口一起生活，某天妻子到牙醫診所拔智慧齒後回家，說醫生用了許多麻醉藥，以致她整天都在昏昏沉沉的狀態。當天晚上，樓主再次看到妻子忽然全身抽動，本打算立即召救護車，妻子卻醒來，看着樓主的第1句話竟是「你是誰？」，又稱自己沒有丈夫，也沒有結婚，只記得父母的名字，令樓主不禁心想「X！失憶嗎？還是在耍我？」。

更可怕的是，樓主後來將睡回覺的妻子再次搖醒，此時對方臉上竟掛着「讓人毛骨悚然」的微笑，說道「你老婆睡着了，我不是你老婆」。樓主頓時晴天霹靂，追問之下才知道妻子的第二人格只有22歲，因不想面對前男友而創造出來的人格，而婚前那次古怪經歷，當時與他聊天的也是第二人格。

樓主稱，本來非常害怕妻子「回不來」，幸好最終第二人格只停留了2天，「現在我老婆已經正常，很久沒變身了……但可以告訴大家，雙重人格真的有點猛，親眼看到一個人變身，是真的會嚇尿的」。

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文章授權轉載自《香港01》