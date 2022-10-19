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豪雨、地震頻傳心慌慌！緊急避難包免費送 一包在手遇災不驚慌

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

近日尼莎颱風雨彈狂炸導致各地豪雨成災，土石流、淹水、打開家門成汪洋......，日前又有大地震頻傳，若通訊中斷、受困災區時，家有緊急避難包就能在關鍵時刻派上用場！不過目前台灣家庭未備有避難包的比例超過七成，除了提前準備購買之外，BabyHome舉辦免費緊急避難包索取活動，符合2種資格都能申請免費領取。

天災頻傳民眾心慌，免費緊急避難包申請資格看過來

全台民眾心慌慌，除了日前東台灣地震頻頻發生，房垮橋斷，加上尼莎颱風又帶來淹水慘況，汐止社區土石流、宜蘭員山鄉七賢村成一片汪洋、台7線土石流路斷210人無法出入等，都讓民眾心慌。災害發生時若受困，若備有緊急避難包就能幫上大忙，據調查，家庭未準備避難包的比例高達75%，BabyHome寶貝家庭親子網舉辦免費緊急避難包贈送活動，只要符合2種資格都能免費申請。

遇到天災人禍，事前準備關鍵至極，且家有孕婦和幼兒更要加倍小心，即日起至11/7，只要是懷孕中的孕媽咪，或家有1歲以下嬰幼兒，至BabyHome活動頁（https://bbho.me/ZU2nyx）上傳孕婦健康手冊或兒童健康手冊，就有機會獲得價值近千元的緊急避難包，能引起救難人員視線吸引力的反光後背包中，除了有抗熱保溫的求生毯，還有多功能萬用工具組，具備斧頭、榔頭、刀子、開罐器等急難使用功能，以及手搖式手電筒等工具。

早鳥參加申請，還可額外獲得通訊中斷時必備的收音機，以及高音頻警報器，讓受困等待救援時救災人員能加速找到你。數量有限，送完為止。

尼莎颱風 土石流 孕婦

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