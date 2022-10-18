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老母打官司索扶養費 政府還補刀要錢…女怒吼：7個月就被她拋棄

聯合新聞網／ 綜合報導
一個拋家棄子的母親在多年後要求女兒付扶養費，後來被社會局安置的費用也須由女兒負擔。 圖／Ingimage
一個拋家棄子的母親在多年後要求女兒付扶養費，後來被社會局安置的費用也須由女兒負擔。 圖／Ingimage

「天下無不是的父母」這句話在現代社會已非鐵律，有時制度可能還讓未盡義務者不勞而獲。一個拋家棄子數十年的媽媽，年老後不僅上法庭要求女兒履行扶養義務，政府還要求女兒每月付出1萬多元的安置費，不僅當事人憤慨，外人也大抱不平。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文，提到她7個月大時，就被「追求自己的生活」的媽媽拋棄，沒想到等她長大也成為人母之後，生活陷入困頓的媽媽申請法扶律師將她告上法院，要求1個月1萬元的扶養費，最後法官判女兒減輕扶養義務。

但是，官司結束後事情並未了結，5年後女兒又收到社會局公文，每個月須支付母親的安置費1萬多元，令她氣憤不已，卻也無可奈何。

對於此案例，律師林智群在臉書發表看法，分析出這個故事有兩個法律上的重點。一是母親打官司，即使輸了，判決也能做為扣除女兒財力資產的依據，她去申請低收入戶或社會福利時較容易通過。二是老人若無依靠，政府會將她送往安養院，之後再發函要求女兒繳納代墊的安置費，若女兒不給，社會局可以直接移送行政執行，「從你的銀行帳戶內把錢扣走！」

如此一來，面臨相同情況的子女，是否就只能認命付錢呢？林智群提供解套方式。他指出，政府要求子女付安置費的通知，是一個行政處分，若有疑義，須在收到通知後30天內提出「訴願」，等政府駁回後，在收到駁回決定的兩個月內打「行政訴訟」，告政府機關，接著子女就可以主張無扶養義務，拒絕負擔這筆錢，這也是最高行政法院101年度判字第562號判決的主旨。

但林智群也說，若子女被法院認定有「部分」扶養義務，就無法免除負擔。他形容遇到失格父母就像「拔虱目魚刺一樣」，只能一步一步把問題解決。

網友們對案例中的女兒也深表同情，「這對那女兒來說真是三度傷害，被遺棄，被告，最後還要付錢養她」、「沒有盡到養育的恩情，老了才要小孩養，真的無法理解」。另有網友提醒，若身邊有失格的父母或兄弟姊妹，滿18歲就可以去申請免除扶養義務，「保護未來的自己」。

親子 林智群

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