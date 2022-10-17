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「不在意身高更在意臉」交160cm男友 親友都嫌矮讓她動搖了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友原本不在意對象身高，但在交往160公分的男友後被親友嫌「對象太矮」，她也開始對此動搖。 示意圖／ingimage
一名女網友原本不在意對象身高，但在交往160公分的男友後被親友嫌「對象太矮」，她也開始對此動搖。 示意圖／ingimage

身高很重要嗎？近日一名女網友發文分享自己交往過多任男友，原本不在意男友只有160公分高的條件，但在外看到身高差的情侶還是會不時感到羨慕，就連家人朋友見到男友也會嫌他太矮，讓她相當無奈。

這名女網友在Dcard以「男友身高不高」為題發文，她表示過去交往過的對象身高至少175公分以上，而現任只有165公分，本來覺得沒什麼，畢竟「比起身高更在意臉」。

話鋒一轉，他提到有時在路上看到「身高差」情侶也會覺得心動，直言自己男友的臉、身材都有中上，但坦言「如果身高可以高10公分就完美了」。原PO就連帶男友見家人朋友都會覺得尷尬，父母私下也會嫌他太矮，讓她無奈直呼「身高這種事真的不是說想高就高得了啊？」

許多人聽了原PO的困擾後就表示，「妳是愛身高還是愛那個人啊？建議妳跟人形立牌交往啦～想要多高自己印」、「分手吧！求妳放過他，會因為對方身高而覺得帶他見朋友會尷尬，看來妳也沒有很愛他，男友只是妳的炫耀工具而已」，也有女網友分享跟男友一樣高的好處，「我男友跟我一樣160公分，可以把他抱起來轉圈圈、隨時摸頭，這樣不香嗎？如果有人嫌他矮，我一定會嗆爆對方」。

Dcard 情侶

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