女友只愛我的錢！Google工程師常被「占便宜」大嘆：憑什麼？

情侶間交往，除了個性和價值觀合不合之外，也會顧慮對方的經濟能力。近日有一名畢業於頂大資工系的Google工程師抱怨，他在交友軟體認識現在的女友，但她月薪只有35k，交往兩個月一直有種被「占便宜」的感覺，讓原po認為「女友好像只喜歡我的錢？」，引起論戰。

一名網友在Dcard發文說，自己是一名頂大資工系畢業，目前就任google工程師的工程師，手裡還有家裡繼承的透天別墅，之前他透過交友軟體認識了現在的女友，她月薪35K，原po表示「並不門當戶對，老實說我覺得條件差距很大」，但看在她善解人意，女友並表示如果結婚，會當一個好老婆，願意做家事及照顧小孩，仍然進一步交往。

不過交往了兩個月，原po卻發現自己常常被占便宜，去約會的時候女友總是暗示他賺比較多，要他請吃飯，想買東西的時候也會暗示他付錢，女友和朋友見面的時候也常常炫耀交到google工程師男友，讓原po認為「總覺得她只是看上我的社經地位和錢」，雖然覺得這些錢還好，但還是不解「她憑什麼一天到晚要我付錢？」。

此文一出也引起網友熱議，「你應該捫心自問，撇開谷歌工程師，有什麼條件能讓女生對你青睞，如果沒有就摸摸鼻子認了吧」、「如果你沒有長得特別帥，這條件被這女的看上不是理所當然嗎？不然還有什麼吸引她的條件」、「你的優點只剩有錢吧」、「才交往兩個月，就表示會當個好老婆，她想好遠了呢⋯」。

但也有不少人認為是創作文，「這是反串嗎？如果你真是Google工程師，年薪頂上，你根本不會care女朋友花的錢⋯」、「Google工程師應該不會發這種文⋯至少我不會」、「感覺是創，我還是認真回個，換個女友」、「頂大還匿名？醒了沒」。