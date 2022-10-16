婆婆吃醋、挑撥又情緒勒索 她淚勸嫁給「這類男性」要三思

婆媳問題是許多家庭的世紀難題，有女網友發文抱怨表示老公是獨子，婆婆已是寡婦，特別偏愛兒子，平常會吃醋、挑撥離間還會情緒勒索，令她非常受不了，許多網友則表示，原PO老公也有問題，應要協助處理家庭關係，使其變得融洽才對。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，她認為「嫁給獨子真的很辛苦」，由於公公很早就過世，所以婆婆重心都放在原PO老公身上。

她發現只要老公對自己好ㄧ點，婆婆就會吃醋，還會挑撥她與大姑之間的關係。用餐方面，總是要求原PO下班後準備晚餐給她吃，即便老公每月都有給孝親費，但婆婆好手好腳，三餐都還是要他們照料，連外出都要事先準備好，讓原PO直呼「不懂明明家住電梯大樓，樓下買東西很方便，為什麼不能體會我們的辛勞？」還要被情緒勒索，更苦勸「未婚的女性結婚前請考慮清楚」。

有網友認為這是人的問題，跟獨子無關，推測原PO婆婆可能當家庭主婦太久，沒有自己的生活重心、沒有自己的朋友，且認為老公也應該負起責任，要去跟自己的媽媽說清楚，並非讓原PO夾在中間，也有人建議可以搬出去住，省去婆媳問題。

許多網友更認為原PO老公也有問題，「遇到寡母+媽寶男，立馬標註拒絕往來戶」、「妳老公還是主要原因，媽寶沒在分是不是獨子的」、「我老公也是獨子但沒有這種問題，他的態度決定一切」、「有新的家庭卻新舊不分，請先生搞清楚自己的角色，不要混淆了」、「會有婆媳關係問題的，我一律都覺得是老公的問題」。

其他人紛紛表示，「老公挺老婆互相扶持很重要」、「如果有小孩，妳現在還可能不會這麼輕鬆」、「不是獨子，也會很辛苦」、「如果是家有龐大祖產，獨子會省很多麻煩」、「所以結婚ㄧ定要找個沒公婆，不是獨生子的」。