婚後該搬去婆家嗎？網友揭秘5大公婆同住困擾

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「公婆同住」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的公婆同住困擾網路聲量排行。

步入婚姻後，生活不再只是兩個人的相處，而是兩家人的磨合，「是否與公婆同住」更是成為許多新人的頭號難題。同住難免會遇上難解的「婆媳問題」，分居又可能會背上「不孝」的罵名，究竟該如何作出抉擇，網友又如何看待「公婆同住」的議題呢？

小孩「教育問題」易引衝突 「生活作息」落差成網友熱議困擾

▲ 網友熱議5大公婆同住困擾 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「公婆同住」的相關話題討論，可以發現讓最多網友熱議的就是孩子的「教養問題」，不同世代的父母容易在育兒觀念上產生落差，例如有新手媽媽發文抱怨自己想「訓練小孩戒掉奶嘴」，公婆卻時常縱容的給小孩奶嘴，引發不少媽媽紛紛表示深有同感。還有網友分享自己「不想給小孩看太多電視和手機，但只要小孩一哭鬧，公婆就拿電子產品哄」認為公婆的寵溺容易養成小孩壞習慣。另外，也有網友很苦惱的表示「婆婆會餵小孩八寶粉」等不明來源的民間藥方，怎麼阻止都無效，很擔心小孩的健康。

而「生活作息不同調」也是許多網友提出的困擾，日前就有民眾於社群討論區發文表示「公公很早就寢，所以全家都得趕在八點前洗好澡」且老人家習慣早起，所以常常在清晨就被吵醒。網友紛紛產生共鳴在底下留言「生活習慣不同真的會造成很多摩擦」、「晚回家吵醒公婆也會超愧疚的」。除了睡眠作息的差異，吃飯時間的不同也是許多人的煩惱，有網友就表示「以前都八點吃晚餐，婚後婆婆五點就開飯，晚上不吃宵夜會很餓」認為作息不同給生活帶來許多困擾，也打亂了原本既有的習慣。

同樣受到熱議的還有「衛生習慣差異」，有民眾崩潰發文表示「婚後才發現老公全家輪流使用一條浴巾」，認為這種行為真的很沒衛生。也有網友抱怨「老公家會所有人上完廁所才沖水，超噁心的」，同樣情形還有「電動牙刷共用」、「吃完飯都不洗碗」、「刮鬍刀拿來刮腳毛」等，糟糕衛生習慣讓發文網友完全無法適應，甚至產生離婚念頭。此外，「飲食口味」與「金錢觀念」的不同也是許多網友面臨的困擾，畢竟全家人眾口難調，消費習慣又各不相同，住在一起的吃穿用度與開銷很難達成平衡。

不同的原生家庭會養成相異的生活習慣，所以在生活上會有許多需要磨合的地方。在結婚前審慎思考是否與公婆同住，並深入了解對方家人的生活習慣，才不用面臨難以解決的「公婆同住困擾」。而若真的與另一伴家人同住且發生摩擦時，也可以先試著雙方理性溝通，找到彼此舒適的生活方式。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》