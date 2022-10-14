單親媽生病忘接放學 懂事女兒暖回1句話讓她超心酸

獨自育兒不容易，一名單親二寶媽表示，本週二忘記將鬧鐘調回連假前的設定，不小心忘記接女兒下課，因此晚到學校接孩子，女兒見到她立刻衝上前擁抱，也沒有責怪她晚到，反而很懂事的說「我剛剛在寫功課打發時間」，讓她相當感動又自責。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，她是一名單親二寶媽，由於上週是雙十連假，因此關掉平時要接送小孩的鬧鐘，週二正常上學日卻忘記調回設定，本來應該四點到校接孩子，卻因為當天身體不舒服午睡，驚醒時發現已經四點半，便立刻衝去學校。

該網友表示，一到學校對面的馬路上，發現全校學生都已離開，剩下女兒孤單地坐在川堂，當天天氣涼冷，看到這一幕讓她自責的想哭，結果女兒一看到她立刻衝上前擁抱，也沒有責怪媽媽晚到。

該網友表示，女兒還問她「媽媽你知道我在你還沒來接我的時候我都在幹嘛嗎？我剛剛在寫功課打發時間」，她也向女兒道歉說「寶貝你真棒，對不起啊，媽媽這麼晚來害你一個人在那等」，女兒則暖回「沒關係啦」，讓她又感動又心酸。

其他網友紛紛留言「你很棒，孩子又乖教育的很成功」、「好乖的好孩子」、「不要自責，孩子很貼心懂事早熟，辛苦了」、「沒事的，妹妹很懂事，媽咪妳不需要自責，妳辛苦了。倒是妳自己，身體好點了嗎？」

還有網友分享自身經驗留言「人家我小時候讀幼稚園都自己一個人回家，明知道家裡沒人，然後大哭喊著肚子餓餓，房東就會拿東西給我吃」、「我還記得當年補習結束後打電話給我媽媽跟她說來接我，我媽說等我看完八點檔，我就在門口等了快一個小時，同學們跟老師都走光了」。