快訊

本土死亡今年已逾1萬例 66.7％沒打滿3劑疫苗

懷第7胎挨酸「靠生孩賺錢」 網紅「林叨囝仔」：會繼續生

馬國女大生遭殺害 校方曝「平時人緣很好」：將發榮譽畢業證書

單親媽生病忘接放學 懂事女兒暖回1句話讓她超心酸

聯合新聞網／ 綜合報導
單親媽媽因為身體不舒服午睡而晚接小孩下課。記者林伯驊／攝影
單親媽媽因為身體不舒服午睡而晚接小孩下課。記者林伯驊／攝影

獨自育兒不容易，一名單親二寶媽表示，本週二忘記將鬧鐘調回連假前的設定，不小心忘記接女兒下課，因此晚到學校接孩子，女兒見到她立刻衝上前擁抱，也沒有責怪她晚到，反而很懂事的說「我剛剛在寫功課打發時間」，讓她相當感動又自責。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，她是一名單親二寶媽，由於上週是雙十連假，因此關掉平時要接送小孩的鬧鐘，週二正常上學日卻忘記調回設定，本來應該四點到校接孩子，卻因為當天身體不舒服午睡，驚醒時發現已經四點半，便立刻衝去學校。

該網友表示，一到學校對面的馬路上，發現全校學生都已離開，剩下女兒孤單地坐在川堂，當天天氣涼冷，看到這一幕讓她自責的想哭，結果女兒一看到她立刻衝上前擁抱，也沒有責怪媽媽晚到。

該網友表示，女兒還問她「媽媽你知道我在你還沒來接我的時候我都在幹嘛嗎？我剛剛在寫功課打發時間」，她也向女兒道歉說「寶貝你真棒，對不起啊，媽媽這麼晚來害你一個人在那等」，女兒則暖回「沒關係啦」，讓她又感動又心酸。

其他網友紛紛留言「你很棒，孩子又乖教育的很成功」、「好乖的好孩子」、「不要自責，孩子很貼心懂事早熟，辛苦了」、「沒事的，妹妹很懂事，媽咪妳不需要自責，妳辛苦了。倒是妳自己，身體好點了嗎？」

還有網友分享自身經驗留言「人家我小時候讀幼稚園都自己一個人回家，明知道家裡沒人，然後大哭喊著肚子餓餓，房東就會拿東西給我吃」、「我還記得當年補習結束後打電話給我媽媽跟她說來接我，我媽說等我看完八點檔，我就在門口等了快一個小時，同學們跟老師都走光了」。

爆廢公社 幼稚園

延伸閱讀

開箱影片／realme Watch 3手錶能用LINE通話！這價格少了2功能還是香

爸炫耀經歷過「乖乖5元贈漫畫」 全網回憶殺曝最狂贈物：買一包獲利10倍

影／老是忘記拔！女連戴23片隱形眼鏡 醫師取出全變綠色

解析0056擁8％殖利率背後秘密 專家：配息不透明會有這些問題

相關新聞

單親媽生病忘接放學 懂事女兒暖回1句話讓她超心酸

獨自育兒不容易，一名單親二寶媽表示，本週二忘記將鬧鐘調回連假前的設定，不小心忘記接女兒下課，因此晚到學校接孩子，女兒見到她立刻衝上前擁抱，也沒有責怪她晚到，反而很懂事的說「我剛剛在寫功課打發時間」，讓她相當感動又自責。

人妻玩手遊與已婚熟男出軌 不倫關係卻遭意外對象揭發

為了尋求一時的刺激而出軌外遇，最後卻可能引發家庭失和，失去一切的嚴重後果。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

【今文觀止】張作錦／蔣的陳布、毛的田家英「從道不從君」？

從前有帝王就有臣子，現代有領導人就有幹部。帝王和領導人應該怎麼做？臣子和幹部應該怎麼做？都要有些規範才是。規範當然有，遠...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【聯副文訊】徐國能、林佳樺對談「啟蒙小時代」

中華民國筆會潮流系列講座，邀請作家徐國能、林佳樺主講「啟蒙小時代：陪伴的影像與音樂」，由筆會會長高天恩教授主持。10月1...

【慢慢讀，詩】初安民／參與——送別仲寶師

那醺然的風雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。