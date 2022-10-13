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準新娘問「婚前不做會後悔的事」 網急勸先做「1事」再結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位準新娘問婚前有什麼事不做會後悔，網一致建議「快點同居」。示意圖／ingimage
一位準新娘問婚前有什麼事不做會後悔，網一致建議「快點同居」。示意圖／ingimage

不少人在即將步入婚姻之際都會冒出各種擔憂，近日一名準新娘就好奇，有沒有什麼是在婚前不做就會後悔的事，有人回答要抽空多陪伴家人，也有人建議趕緊出門旅行，而被最多網友提及的則是同居。

一位準新娘在Dcard發問，「有什麼是要趁還沒結婚趕快做的嗎？」她表示自己將在年底與男友步入禮堂，對方體貼、孝順、脾氣好且經濟無虞，由於兩個人沒有同居過，只要想到未來身旁會多躺一個人，就讓她覺得既期待又緊張。不過她也好奇，有沒有什麼事必須在婚前完成，否則就會後悔。

不少網友熱心回應，「婚前協議書」、「婚前健檢一定要做」、「跟家人一起出去玩～」、「這時候反而最適合來一場說走就走的輕旅行了，以後就沒機會了」、「多陪自己爸媽吃飯聊天吧！結婚後，可不是妳想回家就能馬上回去的」、「可以的話，趁現在耍廢，自己旅行、跟姐妹旅行，或跟妳家人朋友去餐廳吃好吃的、喝下午茶」。

其中最多網友提及的事情是同居，「同居，不然婚後會跟妳想像的不一樣」、「同居+1，同居真的又是另一個層次的認識彼此，家事分配、生活習慣都是分開住體驗不到的」、「趕快同居！婚前不同居等婚後就來不及後悔了」、「真的要婚前同居！強烈建議」。

不過有網友認為比起結婚，生孩子才是關鍵，「結婚我覺得還好耶，重點是生產……唉，完全兩個世界」、「不知道，但是生小孩前要趕快做的事就是拼命玩」、「結婚無感，真的要是趁生孩子前，生孩子才有感」、「婚姻其實是從懷孕才開始」、「婚姻的考驗是從懷孕後開始的啊！如果有了小孩後，妳會連睡覺大便都是奢侈，然後妳會分分鐘都想離婚」。

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