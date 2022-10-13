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他問「月入多少才能五子登科？」 網見收入勸：老婆還是去工作

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

古人說「五子登科」指的是擁有銀子、車子、房子、妻子、孩子的幸福人生，但現代社會中，想要達成五子登科實在難上加難。一名網友在Dcard發文表示自己目前有錢、有車、有房，但因為大環境問題讓他對於結婚生子感到有點苦惱，不知道自己是否能達成「五子登科」的願望。

原PO以「月收入多少才能五子登科？」為題發文，他表示自己靠著創業年收大約有150萬元，但也因為最近股票和虛擬貨幣超慘，目前只能靠主業在撐；而車子以前就買了，但有考慮想換特斯拉。房子方面，最近剛買了一間準備交屋，不過看到銀行一直升息，房貸越來越高，他擔心自己會扛不住。

雖然「五子」已經有了「三子」，但最煩惱的還是「妻子」、「孩子」，原PO說現在有交往的對象，但要結婚生子的話，收入可能是個問題。他分析年收入150萬元，大約一個月12萬元，如果扣掉房貸3萬、老婆保母費4萬、小孩開銷2萬、自己生活費2萬，就僅剩1萬元，原PO忍不住大嘆「一個月存一萬根本就不可能啊，難怪一堆人都不敢結婚生子，太硬了吧」。

他說女友一直很想出國玩，然後房子裝潢花了150萬元，之後若要結婚，戒指、婚禮、婚紗也要100萬，林林總總加起來讓他直呼錢根本不夠。雖然有經濟壓力，但原PO還是想在事業上努力打拚賺錢，他決定今年將再創3個事業體，希望能達到年收入300萬元，「我把股票、虛擬貨幣都賣掉了，我要學巴菲特留現金投資自己，只有實業才是王道，衝衝衝」。

貼文引起熱議，「誰拿槍逼著你要五子登科？」、「基本上兩百多可以啦，就看想要維持怎樣的生活水平」、「五子登科？是多古代的要求，現代人還要求五子登科，沒搞死自己就不錯了」、「五子登科是傳統意義上的成功，是也不用被這種觀念綁住，有房貸比較辛苦，另一半一起扛比較好」。

還有人提供建議，「你這個收入水平，老婆還是乖乖去工作吧」、「老闆至少月收要有20-30萬，因為環境變化等等因素，可能月收入會接近零，必須賺這麼多，景氣差時才有辦法瀟灑。勞工可能要年收接近200吧，不然買了房會很痛苦」、「等小孩大一點就送托嬰，或是小幼幼班之類的，老婆還是去工作貼補家用吧…難道你工作的跟狗一樣，老婆在家當貴婦嗎？」、「小孩給爸媽或公婆幫忙顧啊，逢年過節再包個紅包就好，在台灣喔還是要雙薪較好，不需要自己一個人幹得那麼累」。

Dcard 結婚

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